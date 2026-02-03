Ja tā būtu skola, tad Ārlietu ministrei pēc ziņojuma par Latvijas paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā klases audzinātāja to darbu liktu pārstrādāt. Jo tik atrautu redzējumu no realitātes vēl jāpameklē. Jā, saprotams, laiki tādi, ka no rīta mosties ar vienu pārliecību, bet vakarā pirms gulētiešanas jau nākas apgūt kaut ko citu. Bet arī tad – galvenā referente varēja būt maķenīt tuvāk zemei un valstij. Tuvāk tiem notikumiem un apstākļiem, kas netiek līdz bēdīgi slavenajai ANO Drošības padomei, kuras krēslu tagad ar neattaisnotu lepnumu deldējam.
Ikgadējais ārpolitikas tusiņš savāc pilsētā vienkop ne tikai Saeimas deputātus, kas kopumā ir izlaidušies kā sētas mieti, bet arī mūsu diplomātus no visas pasaules. Šie ir Ārlietu ministrijas profesionālie svētki, jo simboliski tiek pieskaņoti Latvijas starptautiskās atzīšanas de iure svinību gadskārtai, kas notika tālajā 1921. gadā. Tas ir labi, ka mums ir ko svinēt. Tas ir labi, ka ir ko atcerēties. Tā jau dzīvē notiek, ka tie vieni iekārto dīvānus nākamajām paaudzēm. Ja šos mūsu laicīgos pārnestu laikā – pirms simts pieciem gadiem – baidos, ka Latvijas valstiskumam ne tikai nespīdētu de iure… Diemžēl. Taču šo nevajag uztvert kā pārmetumu. Laiki mainās, mainās arī uzdevumi, izaicinājumi. Mainās diplomātu kvalitāte un pielietojums.
It kā nav labi vispārināt, taču ministre šajā tematā nav viena. Ārlietu ministrijā strādā 600 darbinieku – visvairāk no visām ministrijām! Loģiski, ka te varētu ne tikai sagaidīt, bet arī prasīt adekvātu vērtējumu Latvijas vietai uz globusa. Pieņemsim, ka Baiba Braže ir vairāk norūpējusies par savu reputāciju, nekā par valsts identitāti. To varēja dzirdēt arī no Saeimas tribīnes, ka viņa esot piedzīvojusi uzbrukumus, kas izskatoties pēc
hibrīdkara pazīmēm, pēc mērķtiecīgas dezinformācijas. Tas laikam par to, ka ministre tā arī sakarīgi līdz šim nav mācējusi paskaidrot, kāpēc viņa ir bijusi teju vai pēdējā pieaugusī komjauniete Latvijā?
Kur problēma izstāstīt, izklāstīt – vismaz versiju? Izrādās – nevar. Tā vietā tiek spēlēta augstprātīga plate ar politiskā ķēķa hītu – Aizvainotā – kas tagad ir teju vai mūsu ārpolitikas galvenais skriemelis. Bet, prasa tikai atbildi uz jautājumu… Pie tiem apstākļiem, kādos Braže veidojās par nākamo diplomāti, tik daudz jau nu viņai varēja būt iekšā rūdītas kompetences, kas ieviestu kaut naga melnuma skaidrības.
Labi. Cilvēks negrib runāt par neērto pagātni, kas izskatās trīsdomīga. Tad vismaz par tagadni noliec priekšā sev protokolu! Ja pati nevari, paprasi kolēģiem – ja jau pērn šiem maksāja prēmijas par labu darbu, tad jau laikam būs labi darbinieki, ko? Tad jau nevajadzētu visiem kopā nesaprast, ka statuss vai uzpleči mūsdienu diplomātijā nozīmē vakardienu. Ja par mūsu ārpolitikas sasniegumu tiek saukta Latvijas klātbūtne ANO Drošības padomē, tad jau varēja likt klāt šim iekarojumam arī to, ka mēs neesam varonīgi atteikušie no dalības Eirovīzijā.
Kā var neredzēt, cik degradēta ir šī starptautiskā organizācija (ANO), kas it kā aizstāvot kaut kādas starptautiskās tiesības? Kā var nesaprast, ka mūsu valstiskumam no tā nav nekāda labuma – ja neskaita tās vienas kundzītes un viņas biroja uzturēšanu, atbilstoši pagājušajā gadsimta iedibinātajam protokolam. Tie kontakti, kas šobrīd veidojas ANO, ir tieši tikpat vērti, cik “Bankas Baltija” vērtspapīri.
Ja mēs Eiropā esam amerikāņu šunelis ar kakla siksnu, ko mums ir uzlikuši Gazprom vietējie emisāri – tad nevajag stāstīt, ka mēs neesam lielo puiku ēdienkartē. Ja mēs gaidām ASV jauno vēstnieci kā atrisinājumu, tad pie viena vajag pateikt dāņu karavīriem, kas te atrodas – ka no viņiem mums ne silts, ne auksts. Jāprot atrast vidusceļš?
Savulaik cits Latvijas ārlietu ministrs Munters jau piekopa neitralitētes vai laipošanas politiku, kas mums beidzās ar okupāciju. Braže nav tikusi tālāk par Munteru. Viņas galvenais handikaps no tiem laikiem, ko ministre par laimi nespēs ietekmēt – cilvēki mūsdienu Latvijā otru Munteru neatkārtos. Sabiedrībai kopumā nevajadzētu būt šaubām par šo cilvēku nespēju aizstāvēt Latvijas intereses. Par saviem labumiem gan viņi celsies – bet, vai kritīs? Nekritīs, jo diplomātiskais korpuss kopumā šobrīd izskatās pēc aklās zarnas. Netraucē. Bet – var arī bez tā iztikt. Starp citu, tāpat kā Prezidenta institūcija.
No šiem cilvēkiem ir jāprasa attieksme, jo
Neaizmirsīsim, ka diplomātija ir spiegu un ziņotāju klasika. Ja viņiem Latvijas gadījumā ir tikai pakārtota vai konsulāra nozīme, tad tādi nekalpo mūsu drošībai un aizsardzībai. Tādus vēstniekus ar štatu sarakstiem mums nevajag. Vai Drošības dienests, vai Valsts kontrole šo vispār ir vērtējusi? Ko mēs zinām par Latvijas diplomātiskā korpusa pielaidēm valsts noslēpumiem un viņu lojalitāti valstij? Kura no Latvijas vēstniecībām ir lieka, neloģiska un nepraktiska? Ko konkrēti mūsu valsts drošībai un suverenitātei ir devušas šīs uzturētās struktūras? Kāda ir mūsu starptautisko tirdzniecības līgumu atdeve? Kā tiks neitralizētas Krievijas ekonomiskās un politiskās ambīcijas mūsu platuma grādos? Kurš no sabiedrotajiem trešajā dienā pēc kara sākuma nāks mums palīgā? Liet kopīgi asinis… Kur īsti bija šis izvērtējums? Turpat, kur nelokamās komjaunietes Bražes karjeras perspektīve 1993. gadā?
Ja viņi, tie mūsu diolomāti, visi kā nolēmēti klusējot parakstījās – protams, nosacīti – zem jau piesauktā ārpolitikas ziņojuma, tad mums nav daudz variantu. Jo ziņojums atbilda burbulim, kurā atrodas ministre un viņas komanda – bet, šajā burbulī diemžēl nav Latvija kā valsts. Tur atrodama tikai deklaratīva tīksmināšanās par statusu, kas iegūts pie kaut kādiem margināliem lielvaru galdiem, kur mēs labākajā versijā esam mitrās salvetes, sliktākajā – šefpavāra uzsauktais apetītes stimulātors. Un, vēl tur var nolasīt maniakālu izdabāšanu un pielaizīšanos. Ja par to mēs dabūjam 80 miljonus – tā ir zārka nauda…