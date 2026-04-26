Nepietiek ar vakardienas šaušanu Trampa ballītē, šodien noslēpumaina saruna ar Putinu. Kas notiek Baltajā namā?
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka viņam bijusi saruna ar Krievijas līderi Vladimiru Putinu par karu Ukrainā, taču viņš atteicies atklāt tās detaļas.
Kā ziņots, saruna, šķiet, notikusi bez oficiālas informēšanas ne no Baltā nama, ne Kremļa puses. Intervijā telekanālam “Fox News” žurnāliste, apspriežot ar Trampu Krievijas uzsākto karu Ukrainā, jautāja, kad viņam pēdējo reizi bijusi saruna ar Putinu.
ASV prezidents lika noprast, ka šāda saruna patiešām notikusi, tomēr tās saturu neatklāja. “Es nevēlos to atklāt, bet es ar viņu komunicēju. Un es komunicēju arī ar prezidentu Zelenski. Tās ir labas sarunas,” sacīja Tramps.
Viņš atkārtoti uzsvēra, ka starp Putinu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pastāv “naids”, ko nodēvēja par “absurdu”. “Naids ir slikts. Tas ir slikti, kad mēģini kaut ko noregulēt,” piebilda ASV prezidents.
Vienlaikus Tramps pauda pārliecību, ka karu Ukrainā galu galā izdosies izbeigt. “Tas notiks,” viņš uzsvēra, atgādinot, ka iepriekš viņam esot izdevies apturēt citus militārus konfliktus, tostarp spriedzi starp Indiju un Pakistānu, kas, pēc viņa teiktā, varēja pāraugt kodolkarā.
Jau ziņots, ka vakar, Baltā nama korespondentu apvienības ikgadējo vakariņu laikā noticis iespējams atentāta mēģinājums pret ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Tramps nav cietis, un saskaņā ar sākotnējām ziņām arī citu cietušo starp vakariņu dalībniekiem nav.
Varasiestādes ziņo, ka pie svinību zāles Vašingtonas viesnīcā “Hilton”, kur atradās prezidents un viņa viesi, kāds vīrietis ap plkst. 20.30 (plkst. 3.30 pēc Latvijas laika) centies izlauzties caur apsargiem un atklājis uguni. Televīzijas kanāla CNN žurnālists vēsta, ka dzirdējis vairākus šāvienus. Viena no lodēm trāpījusi Drošības dienesta virsniekam, taču to paglābusi bruņuveste.
Līdzko atskanējis troksnis, Tramps, viņa dzīvesbiedre Melānija Trampa, viceprezidents Džeimss Deivids Venss un citas augstākās Baltā nama amatpersonas izvestas no zāles.
Citi viesi meklējuši patvērumu zem galdiem.
Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) paziņojis, ka šāvējs ir aizturēts. Pie viņa atrasti daudzi ieroči – pistole, bise un vairāki naži.
Pagaidām nav skaidrs, vai šāvējs mērķējis uz Trampu, kas savā sociālās saziņas vietnē “Truth Social” pavēstījis, ka šaušanas brīdī atradies zināmā attālumā no incidenta vietas.
Varasiestādes uzskata, ka šāvējs darbojies viens. Pēc medicīniskās apskates viņš jau nopratināts, un pirmdien aizdomās turētajam tiks izvirzīta apsūdzība.
Lai gan oficiālas informācijas pagaidām nav, mediji vēsta, ka aizturētais šāvējs esot 31 gadu vecais Kols Tomass Alens no Toransas Kalifornijā.
2017. gadā Kalifornijas Tehnoloģijas institūtā viņš ieguvis bakalaura grādu inženierzinātnēs. Studiju laikā iesaistījies Kristīgo studentu brālībā un grupā, kas rīkojusi kaujas ar tā dēvētajiem nerf ieročiem.
Pēc tam Kalifornijas Štata universitātē viņš ieguvis maģistra grādu datorzinībās.
2024. gada priekšvēlēšanu kampaņas laikā viņš ziedojis 25 dolārus demokrātu kandidātei Kamalai Herisai.
Tikmēr Tramps aicinājis visus amerikāņus savas domstarpības risināt miermīlīgā ceļā, lai gan atzinis, ka šobrīd nevar vēl runāt par uzbrukuma motīviem.
Baltā nama korespondentu apvienības vakariņas pēc notikušā pārceltas uz vēlāku laiku.
Pirms 45 gadiem viesnīcā “Hilton” notika atentāta mēģinājums pret toreizējo ASV prezidentu Ronaldu Reiganu. Lai gan Reigans guva smagus ievainojumus, viņš izdzīvoja.