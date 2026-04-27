Maskava, Kremlis Sarkanajā laukumā.
Foto: AFP/SCANPIX

Putins spiests "apcirpt" 9. maija svinību plānus: eksperts atklāj Kremļa mazo noslēpumu

19:10, 27. aprīlis 2026
Viedokļi

Drīzumā agresorvalstī Krievijā svinēs 9. maiju. Tradicionāli šajā dienā Maskavā notiek parāde, tomēr šogad militārās parādes Sarkanajā laukumā var nebūt vispār. Par to Radio NV ēterā pastāstīja bijušais Ukrainas brīvprātīgo bataljona “Aidar” rotas komandieris Jevgeņijs Dikijs.

Pēc viņa teiktā, jau šobrīd Krievijas amatpersonas ir atcēlušas parādes aviācijas daļu, jo agresorvalsts pretgaisa aizsardzība neprot atšķirt savus un svešus mērķus gaisā, tāpēc vienīgais veids, kā aizsargāties, ir parādes atcelšana.

Tajā pašā laikā J.Dikijs pauž pārliecību, ka Maskavā jau prāto arī par to, vai pasākumu atcelt pilnībā. Bet pat tad, ja sauszemes parāde notiks, tā būtiski atšķirsies no iepriekšējo gadu baisajām un patosa pilnajām 9. maija svinībām.

“Pat ja viņi pēdējā brīdī tomēr kaut ko steigā sarīkos, izskries cauri Sarkanajam laukumam, ir fakts, ka viņi ir spiesti to gatavot slepenībā,” viņš piebilda.

Ziņu portāls Glavred rakstīja, ka, pēc militārā eksperta Olega Ždanova teiktā, parāde Putinam ir veids, kā pasaulei demonstrēt savu leģitimitāti un spēju sarunāties, nostiprinot līdera tēlu globālajā arēnā. Diktators mēģina radīt spēka ilūziju, demonstrējot, ka armija it kā ir spēcīga, ka situācija tiek kontrolēta, bet ārvalstu viesu uzaicināšana ir pierādījums tam, ka ar Putinu joprojām rēķinās.

