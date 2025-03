Attēlam ir ilustratīva nozīme. Foto – Matīss Markovskis

"Tas nav plaši izplatīts," SPKC sliecas domāt, ka inficēšanos ar E.coli veicinājis kāds pārtikas produkts







Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sliecas domāt, ka vairāku cilvēku inficēšanos ar bīstamās zarnu nūjiņas izraisīto infekciju E.coli vecinājis kāds pārtikas produkts, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” sacīja SPKC Infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu nodaļas vadītāja Sigita Geida.

Viņa apliecināja, ka pašlaik speciālisti meklē infekcijas avotus, un šoreiz nebūtu jāvaino katra individuālā saslimušā imunitāte. SPKC pašlaik vairāk sliecas domāt, ka ir bijis kāds pārtikas produkts, kas veicināja inficēšanos.

“Tas, ka vēl nav liels saslimušo skaits, varētu liecināt, ka tas nav plaši izplatīts produkts,” piebilda Geida. Speciālisti nodarbojas ar izmeklēšanu, ko gan apgrūtinot tas, ka paši bērni nevar nosaukt konkrētus ēdienus, ko lietojuši uzturā.

Tikmēr intervijā TV3 raidījumā “900 sekundes” Geida norādīja, ka pieaug gadījumu skaits un arī teritorija, kur gadījumi tiek reģistrēti. Tādēļ saprotams, ka infekcija izplatās ne tikai konkrētā teritorijā, bet arī plašāk. Lai arī patlaban nav novēroti sekundāri inficēšanās gadījumi pacientu dzīvesvietās, Geida atgādināja, ka infekcija ir lipīga un inficēties var arī kontaktu ceļā.

Kā ziņots, turpinot pieaugt ar bīstamās zarnu nūjiņas izraisīto infekciju saslimušo skaitam, sešu bērnu veselības stāvokli vērtē kā smagu, bet stabilu, aģentūru LETA informēja Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS).

Otrdien tika ziņots par desmit stacionētiem saslimušiem bērniem. Kā apstiprināja BKUS, trešdien slimnīcā atrodas jau 15 ar šo infekciju slimi bērni. Viens bērns turpina ārstēties intensīvās terapijas nodaļā, bet vēl 14 ārstējas citā stacionāra nodaļā. Visu pacientu stāvoklis ir stabils.

Kā aģentūrai LETA apstiprināja SPKC,

līdz trešdienai saņemts 21 paziņojums par enterohemorāģiskās E.coli infekcijas gadījumu – 17 bērniem un diviem pieaugušajiem.

Visi, izņemot divus bērnus un vienu pieaugušo, ārstējas slimnīcās.

Pašreiz turpinās epidemiologu darbs pie kontaktpersonu noteikšanas. Līdz šim noteiktas 176 kontaktpersonas. Saņemtas pirmās 25 laboratoriskās atbildes, no kurām divos gadījumos rezultāts uzrāda infekciju un personas ārstējas ambulatori.

Līdz šim saslimšanas gadījumi bija reģistrēti Rīgā, kā arī Ādažu, Siguldas, Dienvidkurzemes un Salaspils novados. Tagad tiem pievienojusies arī Cēsu pilsēta.

Visām pirmsskolas izglītības iestādēm, kurās reģistrēti saslimušie, nosūtītas SPKC rekomendācijas saistībā ar dezinfekcijas pasākumu ievērošanu un bērnu veselības monitoringu turpmākai rīcībai.

Jau ziņots, ka SPKC sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) turpina epidemioloģisko izmeklēšanu, aizvien meklējot slimības cēloni. Tāpat SKPKC sadarbojas ar skartajām pirmsskolas izglītības iestādēm un ģimenes ārstiem, kuri novēro bērnus ar akūtas zarnu infekcijas simptomiem.

PVD iepriekš informēja, ka veiktas izmeklēšanas Rīgas 170.pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas blokā, Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādes ēdiena sadales vietā, kurai ēdienu piegādā no Rīgas pirmskolas izglītības iestādes “Laismiņa”, “Laismiņas” ēdināšanas blokā, Rīgas 132.pirmsskolas izglītības iestādes dienas sadales vietā, kurai ēdienu piegādā no Rīgas pirmskolas izglītības iestādes “Dardedze”, “Dardedzes” ēdināšanas blokā, Rīgas bērnu un jauniešu centra “Auseklis” ēdināšanas blokā, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” ēdināšanas blokā, Rīgas 241.pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas blokā, kā arī Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Zilbīte” ēdināšanas blokā.

Visām šīm izglītības iestādēm pēc PVD sniegtās informācijas ēdināšanas pakalpojumus vai pārtikas piegādes pakalpojumus sniedza “Žaks-2” vai arī pilnsabiedrība “Gardbrīdis”, kuru veido “Žaks-2” un SIA “Deliment”. Abu uzņēmumu lielākā īpašniece ir Žanna Gajevska.

“Žaks-2” uzņēmuma tehnoloģe Ilona Dreimane aģentūrai LETA atklāja, ka uzņēmums šobrīd sadarbojas ar SPKC un PVD, lai atrastu slimības cēloni un novērstu tās izplatību.

Tāpat pārbaudes veiktas Salaspils 1.pirmsskolas bērnudārza “Saulīte” ēdināšanas blokā.

SPKC skaidro, ka visiem cilvēkiem un dzīvniekiem zarnās ir baktērijas, ko sauc par Escherichia coli (E. coli) jeb zarnu nūjiņu. Tās ir daļa no mūsu normālās baktēriju floras un parasti nekaitīgas. Tomēr ir īpaši E. coli celmi, kas spēj veidot toksīnus jeb indīgas vielas un izraisīt nopietnu slimību.

Šos celmus dēvē par STEC/VTEC (Šigas toksīnu vai verotoksīnu veidojošā E. coli). Tie var izraisīt smagu, asiņainu caureju, kas dažos gadījumos rada akūtu nieru mazspēju, kam nepieciešama intensīva aprūpe.

Šo celmu galvenais rezervuārs ir zālēdāji dzīvnieki, īpaši liellopi. Izraisītājs izdalās no dzīvnieka vai no cilvēka organisma ar fekālijām. Cilvēks var inficēties, lietojot uzturā inficētu pārtiku, nepietiekami termiski apstrādātu liellopu gaļu, nevārītu pienu, nemazgātus vai neapstrādātus augļus vai dārzeņus. Iespējama arī infekcijas pārnešana tieši no cilvēka uz cilvēku.

SPKC atgādina pārtiku apstrādāt termiski atbilstoši, zem tekoša ūdens skalot augļus un dārzeņus, un īpaši tos produktus, kas netiks termiski apstrādāti pirms patēriņa. Ja parādās infekcijas simptomi – krampjveida sāpes vēderā vai asiņaina caureja – nekavējoties jāsazinās ar ārstu.

Latvijā šī infekcija pērn tika reģistrēta 42 gadījumos. Vidēji mēnesī tiek reģistrēti četri līdz pieci šīs infekcijas gadījumi, norāda SPKC.