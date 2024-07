Mežs

Neviens nav pasargāts no pēkšņām likstām, tai skaitā situācijām, kad steidzami nepieciešamas finanses kādas problēmas risināšanai. Finanšu līdzekļu iegūšanai cilvēki rīkojas dažādi – aizņemas no līdzcilvēkiem, ņem kredītus bankā vai vēršas pie ātro kredītu kompānijām. Tiek domāts arī par vērtīgo īpašumu pārdošanu. Ja esi meža īpašnieks – tā ir tava iespēja iegūt nepieciešamās finanses, vienlaikus izvēloties – turpināt vai neturpināt būt pat meža īpašnieku.

Latvija nav iedomājama bez šalcošajiem, zaļajiem mežiem. Tā ir mūsu bagātība un mūžīga vērtība. Latvija izsenis ir mežiem bagāta zeme, jo ar kokiem latviešiem vienmēr bijušas īpašas attiecības. Ne velti latviešu “nacionālais sporta veids” ir sēņošana! Pareizi apsaimniekots mežs – tā ir garantija labām sēņu vietām arī pēc 100 gadiem! Tātad, ko darīt, ja esi nonācis dilemmas priekšā – ir vajadzīgi finanšu līdzekļi, bet tavā īpašumā ir vērtīgs mežs?

Cirsmas pārdošana vai meža pārdošana?

Ikviens meža īpašnieks var izsvērt – pārdot savā īpašumā esošo mežu, atbrīvojoties no īpašuma, vai tomēr gūt ienākumus no meža, vienlaikus saglabājot to īpašumā.

Ar ko atšķiras cirsmas un meža pārdošana? Cirsma – tas ir veids, kā meža īpašnieks var pārdot kokmateriālus, vienlaikus nezaudējot savu īpašumu. Meža cirsmas ir vērtīgs kapitāls. Gudri un pareizi izmantotas tās ļauj gan nopelnīt, saglabājot meža zemi savā īpašumā, kā arī palielināt meža vērtību nākotnē. Ilgtspējīga meža kopšana, uzturēšana un attīstīšana ir labs nākotnes kapitāls.

Savukārt, pārdodot mežu, nākotnes ienākumi vairs nebūs iespējami, jo tavs īpašums nu piederēs pircējam. Protams, ja nav vēlmes nodarboties ar meža platības apsaimniekošanu pēc ciršanas, visa meža pārdošana ir ērtākais variants.

Katram no šiem pārdošanas variantiem ir sava cena, tādēļ, izlemjot par labu cirsmas vai meža pārdošanai, īpašniekam jāizvērtē, vai ieguvums būs pietiekams, lai segtu tās vajadzības, kuru dēļ šis darījums notiek. Ideālā gadījumā darījums var ne tikai segt plānotos izdevumus, bet arī nodrošināt peļņu, kas kredīta vai jebkāda cita aizņēmuma gadījumā nav iespējams.

Cirsmas vai meža pārdošanas gadījumā īpašnieks saņem naudu un ar to arī darījums beidzas – nav vairs nekādu saistību ar pircēju. Kamēr aizņēmuma gadījumā “attiecības” ar banku vai nebanku kreditētāju var būt gadiem ilgas un radīt papildu finansiālo slogu nākotnē.

Pirms domāt par cirsmas vai meža pārdošanu, noteikti rūpīgi jānovērtē potenciālais pircējs, jo tikai liela pieredze un godīga attieksme nodrošina to, ka īpašnieks saņems labāko cenu un pakalpojumu.

Uzņēmums BALTU KOKS mežsaimniecība ir sirdsdarbs

Pareiza meža kopšana, izmantošana un stādīšana nozīmē atbildīgu un godprātīgu apsaimniekošanu. Tā ir prasme izstrādāt mežu tā, lai dabai nenodarītu pāri – uzņēmumam BALTU KOKS ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi mežu apsaimniekošanā, šī ir kā ikdiena. Zināšanas uzkrātas un mantotas no iepriekšējām paaudzēm, tādēļ uzņēmuma darbinieki zina, ka mežsaimniecība nevar būt tikai bizness – tas ir dzīves un domāšanas veids, tā ir vērtību sistēma un spēja raudzīties vismaz 100 gadus uz priekšu.

Uzņēmumam BALTU KOKS rūp Latvijas mežu nākotne, tādēļ var droši uzticēt savus mežus mūsu speciālistu komandai, kas ir mežu eksperti un patiesi entuziasti, ikdienā rūpējoties, lai mežs būtu vērtība šodien, rīt un arī tālā nākotnē.

Kādēļ strādāt kopā ar BALTU KOKS speciālistiem?

BALTU KOKS speciālisti veic visus meža apsaimniekošanai vai pārdošanai nepieciešamos pakalpojumus:

Meža apsaimniekošanasplāna izstrāde;

Mežu, cirsmu un apaļkoku iepirkšana;

Cirsmu un mežu novērtēšana;

Mežu atjaunošana un stādīšana;

Meža izstrāde un jaunaudžu kopšana;

Robežu un kupicu atjaunošana;

Meža inventarizācija;

Cirsmas skiču sagatavošana;

Dokumentu sagatavošana ciršanas apliecinājuma iegūšanai;

Cirsmu stigošana un dastošana;

Apauguma novākšana no lauksaimniecības zemes;

Juridiskā palīdzība mežsaimniecībā.

Uzticams un godīgs darījuma partneris meža pārdošanā:

Bezmaksas taksācija, pārdodot cirsmu;

Precīza novērtēšana un samaksa tūlīt pēc līguma parakstīšanas;

Bezmaksas juridiskā konsultācija un dokumentācijas sagatavošana;

Godīgs meža novērtējums atbilstoši patiesajai meža vērtībai;

Atbalsts sarežģītos jautājumos un vienkāršots pārdošanas process.

BALTU KOKS ir atvērts sadarbībai ar mežu īpašniekiem, kokmateriālu piegādātājiem un pircējiem. Katram tiek izstrādāts vajadzībām atbilstošs plāns, ievērojot likumdošanu, klienta vēlmes un vides kvalitātes prasības. Konsultācijas iespējamas gan klātienē, gan attālināti.

