Tbilisi turpinās plaši protesti pret prokrievisko “ārvalstu aģentu” likumu; protestētājiem ir divas prasības

Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi trešdien notiek jaunas demonstrācijas pret likumu par “ārvalstu aģentiem”, un atbilstoši izdevuma “Paper Kartuli” aplēsēm tajos piedalās vismaz 10 000 cilvēku.

Pie parlamenta ēkas notiek protesta mītiņš. Tā dalībnieki izvirzījuši divas prasības. Pirmkārt, viņi prasa atsaukt no parlamenta likumprojektu, kas nule pieņemts pirmajā lasījumā. Otrkārt, varasiestādēm jāatbrīvo pirmdienas mītiņā aizturētie.

Protests noris četru kvartālu garumā – no Brīvības laukuma līdz Ļesjas Ukrainkas ielai. Protesta akcija notiek arī Batumi. Kā platformā “Telegram” vēsta kanāls “Batumčik”, pie universitātes ēkas vispirms sapulcējušies aptuveni 1000 cilvēku, kas pēc tam devušies gājienā.

Protestos piedalās pamatā studenti. Nedaudz vēlāk mītiņa dalībnieki ielenkuši parlamenta ēku un daļa protestētāju centās izlauzties caur ēkas vārtiem. Policija pret protestētājiem pielietojusi ūdens metēju un asaru gāzi.

#Tbilisi Now: People stand strong and together. The Constitution of Georgia is embodied in the Georgian people. Our national objective is Euro-Atlantic integration and we stand ready to defend it. Our message is clear: Georgia is Europe. Georgia will never be Russia. pic.twitter.com/t9uuMlBAam

— Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) March 8, 2023