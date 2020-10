Atis Strenga. Foto: Paula Čurkste/LETA

"Teorētiski sākam gatavoties nosacītajam burbulim!" Strenga par kamaniņu sporta sezonu Covid-19 ēnā





Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Gaidāmo sezonu plānots aizvadīt nosacīta burbuļa režīmā, “Latvijas Avīzei” pastāstīja Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidents Atis Strenga.

Otro nedēļu Latvijas kamaniņnieki trenējas Siguldas trasē, un Covid-19 dēļ nometne ārzemēs šoruden nav paredzēta. “Teorētiski sākam gatavoties nosacītajam burbulim, kāds paredzēts sezonas laikā. Pārvietošanās tikai no viesnīcas uz trasi, un, ja kādu pieķers, piemēram, “McDonalds”, komandām, iespējams, būs sankcijas. Kā tas izskatīsies dzīvē, grūti pateikt,” teica Strenga, piebilstot, ka arī šobrīd komandas pārstāvji cenšas ārpus mājas un trases iziet pēc iespējas mazāk.

Pasaules kausa izcīņu plānots sākt novembra izskaņā Austrijā, kopā kalendārā ir astoņi posmi, piektais no tiem un vienlaikus arī Eiropas čempionāts janvāra sākumā Siguldā, bet pēdējais – februāra beigās jaunajā olimpisko spēļu trasē Ķīnā, uz kurieni nākamnedēļ veikt homologāciju dosies astoņi dažādu valstu sportisti, no Latvijas – divnieks Andris un Juris Šici.

“Plānots, ka visas komandas uz Pasaules kausa izcīņu Ķīnā no Eiropas tiks nogādātas ar lidmašīnas čarterreisu, un tur tikai viesnīca, trase, un tāpat atpakaļ. Līdzīgi, šķiet, būs ar Siguldu,” sacīja Atis Strenga.

Junioriem Pasaules kausa sacensības Ziemeļamerikā atceltas un, visticamākais, būs tikai divi posmi Vācijā. Par spīti tam, treniņu process visu laiku noritēja pilnā sparā, šobrīd gan ietekmi atstāj valdības ieviestie ierobežojumi.

Atis Strenga oktobrī sesto reizi pārvēlēts par LKSF prezidentu, šajā postenī esot kopš 2000. gada. Konkurences vēlēšanās viņam nebija.

“Mēģinu, lai nāk jaunā paaudze, valdē ir jauni cilvēki – Kristaps Mauriņš, Zintis Šaicāns, Andris Šics. Par viceprezidentu kļuvis Klāvs Vasks, kurš 1993. gadā pasaules junioru čempionātā izcīnīja bronzu divniekos.

Līdz olimpiskajām spēlēm noteikti būšu, tālāk jānodod groži jaunajai paaudzei,” Strenga norāda, ka pie krēsla neturas. “Kamanu sportā palikšu, bet gribu, lai laikus nāk iekšā jaunie.

Es kamanās esmu no 1981. gada, federācijā maču organizēšanā sāku piedalīties no 1994. gada. Ilgs laiks, bet mani kā Aleksandru Lukašenko prom nedzen. Mums ir unikāla federācija, ka praktiski visi tie, kas darbojas ikdienā, ir arī federācijas valdē.

No vienas puses, tas ir labi, no otras – ne pārāk, būtu noderīgs arī skats no malas. Nākotnē gribētu piesaistīt cilvēkus, kas bijuši kamanu sportā, bet šobrīd tas nav viņu ikdienas darbs.” Atis Strenga ir vairāku nelielu uzņēmumu līdzīpašnieks.