TESTS. Izvēlies vienu no trīs lampām, un mēs atklāsim patiesību par tevi darbā. Iespējams, tu pat nenojaut… 0
Kāds ir tavs darba stils – vai tu esi cilvēks, kurš stingri ievēro noteikumus un radoši risina problēmas, vai esi vairāk uz cilvēkiem orientēts? Šī personības testa autori apgalvo, ka spēj atklāt visbiežāk sastopamos personības tipus darba vidē. Noskaidro, kurš ir tavējais!
Testā, kas publicēts ziņu portālā The Minds Journal, tiek piedāvāts rotaļīgs, bet vienlaikus interesants veids, kā izpētīt savas profesionālās tendences. Katra lampa simbolizē atšķirīgu darba stilu, stiprās puses, motivāciju, uzskatus un pieeju problēmu risināšanai.
Izvēloties lampu, kas tev uzreiz šķiet vispiemērotākā, tu vari iegūt pārsteidzošu skaidrību par to, kā tu domā, organizē darbu un sadarbojies ar citiem.
Tagad izvēlies vienu lampu un apskati rezultātu zemāk!