Krievija gatavojas pilnīgai izolācijai? Maskavā noticis satraucošs eksperiments 0
Maskavas centrā 5.–6. martā tika izmēģināta pilnīga mobilā interneta atslēgšana; ierobežojumi ilga gandrīz diennakti, ziņo “Dialog”.
Krievijas režīms turpina ieviest virkni sakaru un mobilā interneta ierobežojumu Krievijas Federācijā. Vairāku Maskavas rajonu iedzīvotāji 5. marta vakarā saskārās ar mobilā interneta pazušanu un sakaru traucējumiem, kas bija saistīti ar mēģinājumu pilnībā atvienot Krievijas iedzīvotājus no tīkla. Kā ziņo “Durov Code”, sakaru problēmas turpinājās līdz nākamās dienas vidum.
Vairākās teritorijās mobilais internets un balss sakari pilnībā pazuda. Tālruņu ekrānos parādījās statuss “tikai ārkārtas zvani”, kas faktiski nozīmē, ka parastos mobilos sakarus izmantot nav iespējams. Dienvidu administratīvā apgabala iedzīvotāji ierobežojumus izjuta pirmie.
Līdz 6. marta rītam sakari sāka daļēji atjaunoties, taču pēc plkst. 10.00 traucējumi atkal tika fiksēti pilsētas centrā. Internets varēja parādīties tikai uz dažām minūtēm, pēc tam tas atkal pazuda, turklāt datu pārraides ātrums strauji samazinājās.
Operatoru oficiālie paziņojumi parādījās tikai 6. marta dienas vidū. Piemēram, operators “MegaFon” informēja abonentus par “iespējamiem traucējumiem”. Uzņēmumu atbalsta dienesti žurnālistiem skaidroja, ka traucējumus izraisījuši “drošības pasākumi” un “ārējie ierobežojumi”, un to novēršanas termiņi nav zināmi.
Incidents Maskavā bija viens no epizodēm virknē gadījumu, kad Krievijas iedzīvotāji tiek atvienoti no tīkla — tas notiek jau vairāk nekā pusgadu. Saskaņā ar projekta “In Touch” datiem septiņu mēnešu laikā valstī reģistrēti vairāk nekā 11,9 tūkstoši interneta atslēgumu.
2025. gada beigās Krievija ieņēma pirmo vietu pasaulē pēc šādu ierobežojumu skaita. To kopējais ilgums sasniedza 37 166 stundas, un sekas skāra aptuveni 146 miljonus cilvēku.
Kremlis šādus pasākumus skaidro ar it kā nepieciešamību aizsargāties pret dronu uzbrukumiem.