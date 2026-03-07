Zināms, kad mūža ceļā tiks izvadīts leģendārais kinorežisors Jānis Streičs 0
5. martā mūžībā devās izcilais kinorežisors Jānis Streičs. Nu zināms, kad no viņa varēs atvadīties.
Ar informāciju par atvadīšanos no Jāņa Streiča vietnē “X” dalījusies žurnāliste un teātra kritiķe Henrieta Verhoustinska.
“22. martā no pl.12 Latviešu biedrības namā. Visu to dienu Vērmanes dārzā uz lielā ekrāna rādīs Streiča filmas,” informē H. Verhoustinska.