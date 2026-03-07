Foto: LETA

"750 000 eiro no valsts budžeta ir nenormāli pārmaksāts!" Ļaudis spriež, cik "airBaltic" nopelnīs par latviešu repatriācijas lidojumiem no AAE

14:34, 7. marts 2026
Latvijas lidsabiedrība airBaltic ir veiksmīgi izpildījusi pirmos divus repatriācijas lidojumus no Dubaijas (Apvienotie Arābu Emirāti) uz Rīgu, tādējādi palīdzot Latvijas valstspiederīgajiem, kurus ietekmējusi pašreizējā situācija Tuvajos Austrumos, droši atgriezties Latvijā.

Ceļotājus aizvadītajā naktī Rīgas lidostā sagaidīja arī Māris Selga, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks – administratīvais direktors.

Operatīvo nepieciešamību dēļ abos lidojumos tika veikta tehniskā nosēšanās Heraklionā, Grieķijā (Krētas sala), kur notika lidojuma apkalpes maiņa. Kopējais lidojuma attālums katram reisam bija aptuveni 6400 kilometri, bet kopējais lidojuma ilgums – aptuveni deviņas stundas un 40 minūtes, ieskaitot abus lidojuma posmus.

Būtiski uzsvērt, ka šādu ārkārtas reisu organizēšanā tiek ietverts pilns operacionālais cikls paaugstinātas drošības apstākļos – lidmašīnas pārlidojuma organizēšana bez pasažieriem uz Dubaiju un repatriācijas lidojums uz Rīgu, kā arī tehniskā degvielas uzpilde, apkalpes nomaiņa un ar to saistītā loģistika. Vienlaikus nepieciešams arī papildu sagatavošanās darbs uzņēmuma iekšienē, tostarp jaunu operacionālo procedūru izstrāde, dažādu atļauju nodrošināšana, informācijas un rezervāciju sistēmu pielāgošana, kā arī vairāku cilvēku komandu darbs ārpus ierastā darba laika, lai īsā laikā nodrošinātu lidojumu sagatavošanu un koordināciju ar iesaistītajām institūcijām.

Lidojumi tika organizēti pēc Ārlietu ministrijas pieprasījuma, sadarbībā ar Satiksmes ministriju.

Kā zināms, valdība nolēma piešķirt 752 000 eiro Latvijas valstspiederīgo repatriācijai un evakuācijai no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE). Tāpat valdība lēma, ka aviopasažierim līdzmaksājums biļetes iegādei “Air Baltic Corporation” organizētajam repatriācijas reisam ir 350 eiro. Par šīm izmaksām ļaudis spriež vietnē “X”.

“Reisā ietilpstot 150 pasažieri. Katrs maksās 350. Tātad pasažieri (ja būs pilna ļotene) samaksās 52 500 +750 000 = 802 500. Dalām ar 150 pasažieriem = 5350. Uz reisu. Neviens man neiestāstīs, ka tas lidojums tik izmaksā un, ka 750 000 no valsts budžeta nav nenormāli pārmaksāts,” viedoklī dalās Ilze.

Tomēr Ilze norāda, ka ar vienu reisu nepietiks, jo Dubaijā atrodoties aptuveni 2000 Latvijas pilsoņu. Ja lidotu viņi visi, tie būtu 15 reisi. Ilze norāda, ka turpceļā lidmašīnas lido tukšas, tāpēc piepelnīties nav iespējams.

Ko vēl saka komentētāji?

“Latvijas valsts galvenais pienākums ir aizsargāt un palīdzēt Latvijas pilsoņiem, lai arī kur tie atrastos.”

“Ir pārmaksāts. Plus jānoskaidro, kur palika nauda, ko braucēji JAU BIJA samaksājuši par lidošanu atpakaļ”

“Tomēr mēs nezinām, cik daudz repatriācijas reisu tiks organizēts. Šķiet, ka GCC valstīs šobrīd ir vairāki tūkstoši Latvijas pilsoņu. Jāevakuē ir viņi visi. Un pēc iespējas ātrāk.”

“Būs 5 reisi. 245000+750000=995000:700=1422 uz seju.”

“Piebildīšu, ka tas ir garš reiss, AirBaltic nedod pilnīgi neko par brīvu. Vismaz 80% nopirks kaut vai tikai ūdeni. Tur arī nāks klāt papildu peļņa, jo uzcenojumi dzērieniem un ēdieniem ir rakstāmi ar 4 cipariem.”

