Foto: REUTERS/ SCANPIX/ LETA

Par Putina mīļāko dēvētā Kabajeva parāda savu “jauno” seju — viņu tik tikko var atpazīt 0

kokteilis.lv
7:06, 7. marts 2026
Kokteilis Dzīvo

Bijusī Krievijas mākslas vingrotāja un Krievijas diktatora Vladimira Putina mīļākā Alīna Kabajeva atkal kļuvusi par plastiskās ķirurģijas upuri un vairs neizskatās pēc sevis pašas.

Kā ziņo medijs Glavred, viņa nupat publicējusi fotogrāfijas savā sociālo tīklu platformas “Instagram” kontā. Attēlos redzams, ka Putina iespējamās partneres seja ir pilnībā izmainījusies.

Ar neapbruņotu aci var redzēt, cik ļoti ir savilkta viņas seja, acis un vaigu kauli. Viņas seja izskatās pilnībā pārveidota, un viņu ir gandrīz neiespējami atpazīt.

Komentāros pie ieraksta birts komplimenti, jo par varas kritizēšanu Krievijā var nākties dārgi maksāt.

Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”/Alina Kabaeva
