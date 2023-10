SPECIĀLIZLAIDUMS. Aktuālais par karadarbību Ukrainā Ieteikt







Polija savā teritorijā remontēs Ukrainas tankus, kas ražoti Padomju Savienībā un Polijā, vēsta ziņu aģentūra PAP.

Jau ziņots, ka iepriekš Polijas valsts aizsardzības koncerns “Polska Grupa Zbrojeniowa” paziņoja, ka Polijas aizsardzības uzņēmuma “Bumar-Labedy” un Ukrainas aizsardzības koncerna “Ukroboronprom” kopīga projekta ietvaros izveidojis tehnoloģisko centru Ukrainas tanku “T-64” remontam.

“Glivices rūpnīca sāks arī apkalpot un modernizēt tankus “PT-91” un “T-72”, ko Polija nodevusi Ukrainai, turklāt tiek apsvērti plāni apkalpot tankus “Leopard 2A4″, ar kuriem Rietumi apbruņo Ukrainu,” vēsta ziņu aģentūra PAP.

Koncerns “Polska Grupa Zbrojeniowa” šodien paziņoja, ka Ukrainai ir piegādāti pirmie “Bumar-Labedy” rūpnīcās steidzami saremontētie “Leopard” tanki.

“T-64” un “T-72 Ural” ir padomju smagie tanki, kas PSRS bruņotajos spēkos tika pieņemti ekspluatācijā attiecīgi 1966.gadā un 1973.gadā.

“PT-91 Twardy” ir Polijas smagais tanks, kas kopš 1993.gada ražots pēc padomju tanka “T-72M1” licences.

Savukārt “Leopard 2A4” ir Vācijas kaujas tanks – ceturtā “Leopard 2” tanka versija. To ražoja no 1985. līdz 1992.gadam. No 2023.gada tas ir izņemts no aprites Vācijā, bet to izmanto citu valstu armijas.

Ukraina notriekusi 29 krievu dronus “Shahed” un raķeti “Iskander”

Foto: REUTERS/SCANPIX Sadragātais Krievijas bezpilota lidaparāta “Shahed-136”.

Krievija naktī uz otrdienu Ukrainas pamatteritorijas virzienā no okupētās Krimas raidījusi 31 trieciendronu “Shahed” un vienu spārnoto raķeti “Iskander-K”, platformā “Telegram” pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki, norādot, ka ukraiņu karavīriem 29 “Shahed” un “Iskander” izdevies notriekt.

Droni un raķete palaisti no okupētās Krimas – “Shahed” no Čaudas raga, “Iskander” no Džankojas apkaimes, teikts paziņojumā.

Mērķi iznīcināti gaisa pavēlniecību “Dienvidi” un “Austrumi” atbildības zonās Mikolajivas un Dņipropetrovskas apgabalu robežās, norādīja Gaisa spēki.

Zelenskis: Okupanti septembrī pielietojuši 246 raķetes, 746 trieciendronus un 1159 vadāmas aviobumbas

Volodomirs Zelenskis Foto. Scanpix/Christoph Soeder/dpa

Krievija septembra gaitā uzbrukumos Ukrainai pielietoja 246 dažādu tipu raķetes, 746 trieciendronus un 1159 vadāmas aviobumbas, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Eiropas Savienības (ES) valstu ārlietu ministru sēdē.

No 746 trieciendroniem 538 bija Irānā ražotie droni “Shahed’.

Lielākā daļa Krievijas veikto triecienu tika vērsti pret civiliem objektiem. Zelenskis piebilda, ka par šo triecienu mērķiem kļuva dzīvojamie nami, laukumi, skolas, elevatori, graudu noliktavas, ostas, elektrostacijas un citi civili mērķi.

Lai stātos pretī šim teroram, Ukrainai ir vajadzīgas pretgaisa aizsardzības sistēmas, kuras piegādā partneri. Prezidents atzīmēja, ka jau piegādātie pretgaisa aizsardzības sistēmu kompleksi ir izglābuši desmitiem tūkstošu cilvēku dzīvības un simtiem infrastruktūras objektu, un ierosināja pastiprināt šo sistēmu piegādi.

“Pirms ziemas vajag maksimāli aktivizēties, stiprinot Ukrainas gaisa vairogu. Pretgaisa aizsardzības sistēmas, kuras mūsu valsts ir saņēmusi – “Patriot”, “Iris-T”, NASAMS un citas – jau spēlē pozitīvu lomu un glābj dzīvības. Vajag vairāk šādu sistēmu. Dažas sistēmas “Patriot” mūsu dienvidu reģionu aizsardzībai var principiāli mainīt situāciju un ievērojamā mērā padarīt Krievijas teroru bezjēdzīgu,” piebilda Ukrainas prezidents.

Laikraksts: Pentagonam atlikuši pieci miljardi dolāru militārajai palīdzībai Ukrainai

Ilustratīvs attēls Foto: PIXABAY

Pentagona kontos ir palikuši nedaudz vairāk par pieciem miljardiem dolāru, lai sniegtu militāro un citu palīdzību Ukrainai, vēsta laikraksts “Wall Street Journal”, atsaucoties uz Pentagona pārstāvju teikto.

Tas ir aptuveni pusgads ieroču piegādei, ja ASV turpinās piegādāt tikpat daudz ieroču kā iepriekšējos sešos mēnešos, un aptuveni 11% no kopējā 43,9 miljardu dolāru apjoma, ko ASV kopš Krievijas iebrukuma 2022.gada februārī ir piešķīrušas drošības palīdzībai.

Budžets otram līdzekļu avotam, ko ASV izmanto Ukrainas bruņoto spēku modernizācijas ilgtermiņa programmai – Ukrainas drošības palīdzības iniciatīvai, ir tukšs.

ASV prezidenta Džo Baidena administrācijas amatpersonas un senatori nedēļas nogalē uzsvēra, ka ASV atbalsta pārtraukšana varētu izrādīties katastrofāla Kijivai, un mudināja Kongresu pēc iespējas ātrāk pieņemt papildu finansējuma likumprojektu.

Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 279 440 karavīrus

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz otrdienas rītam sasnieguši 279 440 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 360 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma pagājušā gada 24.februārī Krievija zaudējusi 4732 tankus, 9008 bruņutransportierus, 6565 lielgabalus, 801 daudzlādiņu reaktīvo iekārtu, 540 zenītartilērijas iekārtas, 316 lidmašīnas, 316 helikopterus, 5080 bezpilota lidaparātus, 1529 spārnotās raķetes, 20 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 8932 automobiļus un autocisternas, kā arī 943 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.