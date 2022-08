SPECIĀLIZLAIDUMS. Jaunākais par karu Ukrainā Ieteikt







Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka sagūstīto ukraiņu karavīru tiesāšana padarīs neiespējamas jebkādas sarunas ar Krieviju.

Krievijas okupētās Doneckas apgabala daļas marionešu administrācijas nominālais līderis Deniss Pušiļins pavēstījis, ka “notiek gatavošanās tribunālam” un ka “viens no pirmajiem tribunāliem būs Mariupolē”.

“Mūsu valsts reakcija būs pilnīgi saprotama. Ja notiks šī zemiskā tiesāšana, ja mūsu cilvēkus, pārkāpjot visas vienošanās, starptautiskos noteikumus, ievedīs šajās dekorācijās, tā būs līnija, aiz kuras nekādas sarunas nav iespējamas. Krievija pati sevi nogriezīs no sarunām. Nebūs vairāk sarunu. Mūsu valsts ir pateikusi visu,” sacīja Zelenskis.

“Ukraina necietīs ņirgāšanos par cilvēkiem, par kuriem var teikt tikai vienu: viņi ir savas dzimtenes varoņi un aizstāvēja savas tautas brīvību pret iebrucējiem,” piebilda Ukrainas prezidents.

Mariupoles mērs Vadims Boičenko iepriekš pavēstīja, ka Krievijas militārpersonas varētu ukraiņu karagūstekņu tiesas procesu sarīkot Ukrainas Neatkarības dienā 24.augustā.

No Ukrainas izbraukuši vēl četri kuģi ar lauksaimniecības precēm

Kamēr ES valstis vienojas par labāko palīdzības veidu Ukrainas labības eksportam, Krievijas okupētajā Mariupoles ostā (attēlā) kuģis zem Kremļa karogiem pildās ar zagtajiem ukraiņu graudiem. Foto: Maxar Technologies/SCANPIX

No Ukrainas ostām svētdienas rītā izbraukuši vēl četri kuģi ar lauksaimniecības preču kravām, pavēstīja Turcijas Aizsardzības ministrija.

Divi kuģi izbraukuši on Čornomorskas, viens no Odesas un viens on Pivdennijas ostas.

Līdz ar šiem četriem kuģiem kopējais kuģus skaits, kas Ukrainas ostas pametuši, kopš 22.jūlijā tika noslēgta vienošanās par ostu atbloķēšanu, sasniedzis 31, liecina mediju aplēses.

Viens no kuģiem ved 14 000 tonnu cukurbiešu uz Dienvidkorejas ostu Kunsanu, divi kuģi ved kopumā 9300 tonnu augu eļļas, vēl viens kuģis – 10 000 tonnu kviešu.

Svētdien Turcijā tiks veikta piecu kuģu pārbaude. Četri no tiem ir tukši un dosies pēc kravām uz Ukrainu, bet viens jau atbraucis ar lauksaimniecības preču kravu no Ukrainas.

Naktī uz svētdienu Krievija atkal apšaudīja Odesu un nodarīja postījumus lauksaimniecības uzņēmumam, tādējādi cita starpā pārkāpjot arī vienošanos par Ukrainas labības eksportu, pavēstīja Odesas apgabala militāri civila administrācija.

Bērnus tur kā kīlniekus, lai piespiestu vecākos radiniekus doties uz fronti Donbasā

Krievijas armijai trūkst dzīvā spēka resursu, lai turpinātu kaujas Donbasā, teikts Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas jaunākajā ziņojumā par situāciju Ukrainas frontēs, kas balstīts izlūkdienestu informācijā.

Ukrainas sociālajos tīklos vēl 15.augustā parādījās video, kurā Luhanskas separātiskā veidojuma kaujinieki atsakās doties uzbrukumā.

Kā sacīja kaujinieki, līdz ar visa Luhanskas apgabala ieņemšanu viņu pienākums ir izpildīts un doties karot uz Doneckas apgabalu viņi atsakās, neraugoties uz komandieru draudiem un iebiedēšanu.

Krievija, pēc visa spriežot, cenšas motivēt papildspēkus, lai pastiprinātu savus regulāros formējumus Donbasā.

Komandieri, kā šķiet, ķeras pie tiešas materiālās stimulēšanas, bet dažas vienības tiek uzskatītas par nepietiekami uzticamām dalībai uzbrukuma operācijās, teikts Lielbritānijas ministrijas ziņojumā.

Bērni Luhanskas apgabala apmetnēs tiek iesaistīti militārās spēlēs ar dažādām metodēm, par to Fb.com paziņojis Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Serhijs Haidajs.

“Esmu vairākkārt stāstījis, ar kādām metodēm okupanti piespiedu kārtā mobilizē militārā vecuma vīriešus. Tagad tur gandrīz vairs nav neviena, kas strādātu, kā Dolžanskas raktuvēs, no kurienes nesen mobilizēja 430 strādniekus, un drīz vien nonāks pie tā, ka sievietēm nebūs ar ko precēties. Taču krievi jau ir sākuši gatavot bērnus, kas izauguši karam,” uzsvēra Haidajs.

Pēc viņa teiktā, Belovodskas rajonā Novoderkulas ciema dibināšanas 225. gadadienā notikusi svinīga zvēresta došana un iesvētīšana dalībnieku t.s. militāri patriotiskā kustība “Jaunsardze”, kur piedalījušies 30 skolas vecuma bērni.

“Vai viņi vispār saprata notikušā turpmākās sekas? Diez vai. Vecāki, vai drīzāk mātes, – varbūt. Bet viņi ļāva bērniem piedalīties pasākumā un lēnprātīgi vēroja šo kara mašinērijas absurdu,” sacīja Ukrainas amatpersona.

Viņš piebilda, ka Luhanskas iedzīvotāji ziņo par atkārtotiem 14 līdz 18 gadus vecu bērnu pazušanas gadījumiem. Viņi tiek aizturēti, gaidot personas identifikāciju. Procedūra ilgst nevis 72 stundas, kā parasti, bet līdz brīdim, kad pēc bērna ierodas tēvs vai brālis, kurš ir izvēles priekšā: “Ja ne bērns, kurš tad dosies uz fronti?”