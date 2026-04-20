Magone Liedeskalna.
Magone Liedeskalna.
"Šausmīgi briesmīgi!" Magone Liedeskalna atklāj savus lielākos kompleksus

19:01, 20. aprīlis 2026
Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece Magone sava drauga Mainota vadībā apgūst uzstāšanās mākslu un skatuves tēla noslēpumus. Tomēr praktiskā nodarbība ātri vien pāraug krietni dziļākā diskusijā par pašvērtējumu un iekšējo pārliecību. Mainots ir tiešs un skarbs – viņaprāt, Magone sevi novērtē neadekvāti zemu.

Magone pie sava drauga Mainota ieradusies apgūt labas uzvedības mākslu uz skatuves. Mainots liek Magonei sākumā nodemonstrēt, kādas ir viņas prasmes un sajūtas, staigājot augstpapēžu kurpēs. Magone nav pat soli paspērusi, kad Mainots liek viņai jau apsolīt, ka uz nākamo reizi būs nometusi četrus kilogramus.

Viņš uzreiz arī paskaidro, ka darbā ir pavisam cits cilvēks: “Es esmu ļoti, ļoti prasīgs. Nejauks nē, bet prasīgs. Bet es esmu godīgs – ja es tev kaut ko pasaku, tad es tev to pasaku tikai tavā labā.”

Mainots iedvesmo Magoni pirmajam izgājienam – lai viņa šajā gājienā parāda, kas viņa ir, lai iedod savu vaibiņu, un Magone, manāmi satraukusies, sper pirmos soļus, pusceļā arī nedaudz zaudēdama līdzsvaru. Mainotam ir tikai viens jautājums: “Un kā tas no malas izskatās?”

Magone ir ļoti paškritiska: “Šausmīgi briesmīgi.” Mainots nav īpaši labvēlīgāks savos spriedumos: “Dzejniece Magone iet, nosarkusi, sabijusies, plivinās, taranē, pazaudējusi koordināciju, un tāda sajūta, ka tev ir kaut kādi šausmīgi kompleksi, ka tu jūties ne savā ādā.”

Kā iemeslu šādām sajūtām Mainots min to, ka Magone ir augstpapēžu kurpēs un apspīlētā tērpā. Tomēr atgādina viņai: “Ja tu stāvi šādi vai tu stāvi kleitā, atšķirības nav – tu esi tas pats cilvēks. Es tev nākamreiz likšu uzvilkt peldkostīmu, jo tas ir jau daudz grūtāk.”

Tomēr visam ir risinājums, un viss ir labojams. Mainots ķeras pie pamatlietu skaidrošanas: “Ejot uz skatuves, mēs nepazaudējam centru – mēs ejam skaisti, skatoties cilvēkiem acīs. Mēs nekad nekasām dibenu, kājstarpi neaiztiekam, acis, skropstas pēkšņi neraustam. Tas arī viss ir lieks. Mēs mēģinām nesarkt.”

Bet kas tad īsti ir jādara? Mainotam ir arī šī pamācība: “Tad, kad tu nāc ārā, tu vienmēr paskaties, nostājies, tev jau ir skatiens, tu esi saslēgusies ar auditoriju, pleci atpakaļ rokas ir brīvas, un tu vienkārši smuki ej.”

Magone atzīst: “Kad es kāpju uz skatuves, es iekšēji jūtos liels, varens ērglis, kurš tagad uzlidos, spārnus izpletis – ir ko teikt, būs ko darīt, viss forši. Bet kaut kā tā ārējā čaula sarāvusies, nobijusies, nedroša, jo es īsti nezinu, ko drīkst darīt.”

