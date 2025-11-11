FOTO. Princis Viljams ārkārtīgi sarūgtinājis savu omīti, karalieni Elizabeti II, pavisam neilgi pirms viņas nāves 14
Jaunā grāmata par karalisko ģimeni atklāj jaunus faktus par spriedzi starp karalieni Elizabeti II un princi Viljamu. Tās autors Roberts Džobsons, kas pēta karaliskās attiecības, laikrakstam Daily Mail atklājis, ka Viljama attieksme pret karaliskajiem pienākumiem reizēm apbēdinājusi karalieni un radījusi viņai neērtas situācijas.
2022. gada jūlijā, 96 gadus vecumā, karaliene bija paredzējusi apmeklēt Temzas hospisa jaunās ēkas oficiālo atklāšanu pie Breja ezera Berkšīrā. Šī vizīte viņai bija īpaši svarīga – viens no pensijā aizgājušajiem darbiniekiem bija rūpējies par Karaliskajā putnu mājā dzīvojošajiem viļņpapagailīšiem, un karaliene negribēja viņu pievilt.
Tomēr ceremonijas dienā Elizabete nejutās labi un lūdza Viljamu apmeklēt pasākumu viņas vārdā. Vilmams esot to atteicis, jo esot jāpilda arī tēva pienākumi. Džobsons raksta, ka šis atteikums ne tikai sarūgtināja karalieni, bet arī aizkaitināja.
Karaliene beigās toreiz devās pati uz šo sarīkojumu un pat šķita diezgan labā fiziskajā formā, joprojām demonstrējot izcilu humora izjūtu, sveicot personālu un pacientus nodaļā.
Džobsons arī norāda, ka karaliene reizēm baidījusies, ka Viljams var kļūt par “pārāk slavenu monarhu”, kas var ietekmēt monarhijas tradīcijas.
Piemēram, 2022. gadā Velsas princis apmeklēja tikai 190 dažādas tikšanās, salīdzinot ar viņa tēva 497 pasākumiem, kas ir skaidrs signāls, ka šajā dzīves posmā Viljama pienākums pret ģimeni ir svarīgāks par viņa lomu sabiedrībā.
Un, pēc Džobsona kunga teiktā,
jo viņam jātiek galā ar savas sievas, princeses Keitas, vēža diagnozi un remisijas periodu. Karalis šādu lūgumu ir noraidījis.
Taču nekas vairs neliecina par Viljama vēlmi vairāk iesaistīties karaliskās dzīves publiskajā pusē, lai uzlabotu savu “slavenības” tēlu, bet gan dod skaidras norādes par viņa apņemšanos rūpēties par ģimenes dzīvi.