Karalienes Elizabetes II suņi pie Vindzoras pils savas saimnieces bērēs

FOTO. Princis Viljams ārkārtīgi sarūgtinājis savu omīti, karalieni Elizabeti II, pavisam neilgi pirms viņas nāves 14

LA.LV
19:11, 11. novembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Jaunā grāmata par karalisko ģimeni atklāj jaunus faktus par spriedzi starp karalieni Elizabeti II un princi Viljamu. Tās autors Roberts Džobsons, kas pēta karaliskās attiecības, laikrakstam Daily Mail atklājis, ka Viljama attieksme pret karaliskajiem pienākumiem reizēm apbēdinājusi karalieni un radījusi viņai neērtas situācijas.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Vīramāte vellamāte? Labākās un sliktākās vīramātes pēc zodiaka zīmes un kā atrast pieeju katrai
Kokteilis
10 lietas mājoklī, kas “apēd” tavu enerģiju
Kokteilis
“Piedodiet…” Vaira Vīķe-Freiberga atklāj iemeslu, kāpēc neieradās īpašā pasākumā, kurā viņu ļoti gaidīja
Lasīt citas ziņas

2022. gada jūlijā, 96 gadus vecumā, karaliene bija paredzējusi apmeklēt Temzas hospisa jaunās ēkas oficiālo atklāšanu pie Breja ezera Berkšīrā. Šī vizīte viņai bija īpaši svarīga – viens no pensijā aizgājušajiem darbiniekiem bija rūpējies par Karaliskajā putnu mājā dzīvojošajiem viļņpapagailīšiem, un karaliene negribēja viņu pievilt.

Tomēr ceremonijas dienā Elizabete nejutās labi un lūdza Viljamu apmeklēt pasākumu viņas vārdā. Vilmams esot to atteicis, jo esot jāpilda arī tēva pienākumi. Džobsons raksta, ka šis atteikums ne tikai sarūgtināja karalieni, bet arī aizkaitināja.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kā nākamgad šie auto “izies skati”? Kvēpu filtra pārbaudes rāda baisi drūmu ainu
Ir pirmie aizturētie – kara ēnā 100 miljonu vērtās korupcijas cilpa savelkas
FOTO. Latvija godina! Lāčplēša dienas vakarā mirdz lāpas un svecīes; ielās – tūkstošiem cilvēku
Avoti vēsta, ka karaliene esot diezgan izsmejoši teikusi: “Vai tad tam nav domātas auklītes un policisti?”

Karaliene beigās toreiz devās pati uz šo sarīkojumu un pat šķita diezgan labā fiziskajā formā, joprojām demonstrējot izcilu humora izjūtu, sveicot personālu un pacientus nodaļā.

Džobsons arī norāda, ka karaliene reizēm baidījusies, ka Viljams var kļūt par “pārāk slavenu monarhu”, kas var ietekmēt monarhijas tradīcijas.

Piemēram, 2022. gadā Velsas princis apmeklēja tikai 190 dažādas tikšanās, salīdzinot ar viņa tēva 497 pasākumiem, kas ir skaidrs signāls, ka šajā dzīves posmā Viljama pienākums pret ģimeni ir svarīgāks par viņa lomu sabiedrībā.

Un, pēc Džobsona kunga teiktā,

princis arī vaicājis karalim, vai viņš varētu samazināt savas oficiālās karaliskās saistības,

jo ​​viņam jātiek galā ar savas sievas, princeses Keitas, vēža diagnozi un remisijas periodu. Karalis šādu lūgumu ir noraidījis.

Taču nekas vairs neliecina par Viljama vēlmi vairāk iesaistīties karaliskās dzīves publiskajā pusē, lai uzlabotu savu “slavenības” tēlu, bet gan dod skaidras norādes par viņa apņemšanos rūpēties par ģimenes dzīvi.

Karalienes Elizabetes II mīlestība - sacīkšu zirgi
Princis Džordžs un princese Šarlote savas vecvecmāmiņas karalienes Elizabetes II bērēs
Karalienes Elizabetes II bēres



Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
FOTO. Aizdomas apstiprinās – britu karaliene Elizabete II nezināja par Krievijas spiegu savā pilī
Atklājies, ka karalienes Elizabetes II bērēs bijis plānots nopietns slaktiņš. Kāpēc plāns neizdevās?
VIDEO. Princese Šarlote – savas vecvecmāmiņas Elizabetes II kopija: nofilmēti komiski brīži, kad abas rīkojas vienādi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.