“Ja es sākšu runāt, tad man jāņem miesassargs, lai viņš mani nenogalinātu,” Olga meitām atklāj patiesību par vīru 34
Šova “Slavenības. Bez filtra” Olga Kambala pēc kārtējā strīda ar vīru Kasparu dodas aprunāties ar Lukēriju. Pie meitas viņa meklē atbalstu un iespēju izrunāt sāpīgo attiecību situāciju. Sarunā Olga atklāj ilgstošas problēmas, Kaspara pretrunīgo un neizprotamo uzvedību un savas bailes.
Tā kā Olga ar Kasparu nespēj vairs adekvāti sarunāties, viņai iet aprunāties ar meitu Lukēriju. Olga atklāj meitai, ka Kaspars jau zvana draugiem un stāsta, ka viņa attiecības ir beigušās.
Lukērija uzreiz dalās ar saviem novērojumiem par Olgas un Kaspara attiecībām: “Tu viņam iekniebi drusku, bet viņš uzreiz uzgāza tev akmeni virsū.”
Olga atzīst, ka tas tā bijis vienmēr: “Viņš man gāž akmeņus, kopš mēs apprecējāmies. Viņš baigi pārdzīvo par publiskošanu – kāda publiskošana. Ja es sākšu runāt, tad man vienkārši jāņem miesassargs, lai viņš mani nenogalinātu.”
Olga paskaidro, ka viņa zina daudz ko, kas ir sāpīgs gan viņai, gan viņas bērniem, un varbūt pienāks diena, kad viņa par to runās, bet pagaidām lai skaitās viņai labs vīrs.
Māte ar meitu secina, ka Kaspars ir kā divi dažādi cilvēki vienā, bet diemžēl pēdējā laikā tas labais arī palicis par slikto. Olga nav priecīga, ka Kaspars neko nedara, naktīs mājās nenāk vai atnāk ar draugiem un piepīpē māju. Uz Lukērijas jautājumu, vai brauciens uz Turciju kaut ko mainīs, Olga atbild godīgi: “Neko, tur būs all-inclusive alkohols. Viņš man tikko pateica, ka viņš tur satiksies ar savu draudzeni un ka viņam bija prieks palikt toreiz tur pie viņas. Kāpēc tad tu mokies piecus gadus? Ja tu nemīli mani, nu priekš kam tēlot šo visu?”
Lukērija mierina Olgu, ka viss, kas notiek, notiek uz labu. Olga piekrīt, ka nekad jau nevar zināt, kas notiks, kad dodies nezināmajā – varbūt viss tieši būs forši. Vienlaikus Olga atzīst: “Bet es īstenībā viņu ļoti, ļoti mīlu. Bet viņš mani nemīl un nekad nav mīlējis.”