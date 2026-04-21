"Savā kristāla bumbā redzu, ka tālāk par Jāņiem neizvilks!" Vai Kulbergs zina par "airBaltic" ko vairāk nekā publiski runāts?
TV24 raidījumā “Ziņu TOP”, vērtējot to, vai airBaltic pirms vai pēc vēlēšanām būs nepieciešams kārtējais valsts atbalsts un kad sabiedrība par to uzzinās, Saeimas deputāts Andris Kulbergs (AS) neslēpa skepticismu: “Esmu pārliecināts, un es, savā kristāla bumbā paskatoties ar analītiskām spējām, spēju pateikt, ka tālāk par Jāņiem neizvilks, ja vien nenotiks kāds brīnums.”
Kulbergs neuzskata, ka risinājums būtu flotes samazināšana vai tūlītēja uzņēmuma pārdošana, tomēr uzsver kritisko finanšu situāciju: “Vienīgais, kas sprūst kaklā, ir obligācijas 380 miljonu vērtībā. 53 miljoni gadā nogalinās jebkuru aviokompāniju. Citādi tai būtu jāpārvadā kokaīns, nevis pasažieri – tad varbūt varētu izvilkt.”
Pēc deputāta domām, prioritārais uzdevums ir šo obligāciju pārstrukturizācija. Viņaprāt, kreditoriem ir atklāti jāsaka: “Atvainojiet, te kaut kas ir jānoraksta. Jā, kreditors ir arī valsts, parādi ir norakstīti jau vairākkārt, bet lielākā daļa saistību ir ārpusē.”
Ja šis jautājums netiks atrisināts, nevienam biznesa modelim šāda nasta nebūs pa spēkam. Kulbergs uzskata, ka tas ir pirmais restrukturizācijas solis, kas jāsper, jo pašlaik situācija ir paradoksāla – “katrs leitis ir priecīgs lidot par mūsu nodokļu maksātāju naudu”.
Viņš norāda, ka Martins Gauss aviokompāniju vadījis kā startapu, solot spožu nākotni un veiksmīgu pārdošanu, ja vien “sakritīs visi ķeksīši”. Tomēr realitāte ir citāda: “Cik ķeksīši nav nostrādājuši – austrumu virziens ir ciet, Irānas karš un Covid-19 arī devuši savu triecienu… Tas ir reāls Minhauzena plāns – katra lidmašīna būtu jānoslogo līdz maksimumam, bet vēl ir dzinēju problēmas. Tas viss ir sakritis tā, ka biznesa plāns ir pilnībā jāpārskata.”
Pievienotajā video skatieties plašāku A. Kulberga izklāstu par Latvijas nacionālās aviokompānijas nedienām.