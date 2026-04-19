Dzelzs jākaļ, kamēr karsta! Ko ieteicams darīt 19.aprīlī – šī gada spēcīgākajā dienā?
Ja tu esi gaidījis zīmi no augšas, lai uzsāktu biznesu, bildinātu mīļoto vai iegādātos sapņu īpašumu – lūk, tā ir šeit! 2026. gada 19. aprīlis, pēc vēdiskā kalendāra, ir spēcīgākā diena gadā, kurā “bremzes” neeksistē.
Ilma Melne, kuras sociālo tīklu kontā teikts, ka viņa jau 20 gadus ir ezotērikā, raksta: “19.APRĪLIS – 2026.gada pati spēcīgākā diena pēc vēdiskā kalendāra! VĒROJAM, KAS NOTIEK, KĀDA INFO ATNĀK, AR KĀDIEM CILVĒKIEM UZTURAM ATTIECĪBAS, SĀKAM JAUNAS LIETAS – jo tas viss būs uz palikšanu!
Tā ir spēcīgākā diena, jo, pēc vēdiskā kalendāra, gan Saule un gan Mēness ir savās eksaltācijas, lielākā spēka zīmēs – Aunā un Vērsī. Tas notiek tikai reizi gadā! Šī diena būs ļoti skaista gan enerģētiski, gan klimatiski – jau no paša rīta spīd spoža Saule!
Austrumos šo īpašo dienu sauc par AKŠAJAS TRITIJAS dienu. Vārds “Akšaja” no sanskrita valodas nozīmē “neuzvaramais, neiznīcināmais”, “tas, kurš nekad nemazinās”, tā parādot šīs īpašās dienas spēcīgo enerģiju. “Tritija” nozīmē trešā diena pēc jauna Mēness.
Visuma un dabas spēki šajā dienā dod svētību, skaidru prātu un enerģiju plānošanai, tāpēc jāapdomā un jāpieraksta visas savas vēlēšanās un ieceres. Jāizvirza īpaši lieli un nozīmīgi mērķi – tad tie noteikti piepildīsies. Šajā dienā jāiesāk svarīgi darbi un projekti!!!!
Austrumu zemēs Akšajas Tritijas dienā pērk zelta un sudrablietas – monētas, rotaslietas, dārglietas ar dabīgajiem akmeņiem, tā nodrošinot sev pārticību un veiksmi nākotnē. Uzskata, ka zelts, kas pirkts šajā dienā, paliks dzimtas īpašumā vairākās paaudzēs un tā daudzums vairosies.
Tiek uzskatīts, ka zelta pirkšana šajā dienā nodrošina mūžīgu bagātību un veiksmes labvēlību. Šajā dienā tiek plānoti un veikti arī lielāki darījumi nekustamo īpašumu un citu ilgtermiņa ieguldījumu jomā.
Diena ir ļoti labvēlīga ne tikai materiālās pasaules lietām, bet arī garīgām praksēm un rituāliem.
Šajā dienā ieteicams:
• pavadīt laiku lūgšanās, doties uz baznīcu vai citu svētvietu,
• veikt ziedojumus, palīdzēt citiem,
• laulāties, svinēt kāzas,
• kristīt bērnus,
• ievākties jaunā mājvietā vai darba ofisā,
• iegādāties nekustamo īpašumu, automašīnu vai citus lielus pirkumus,
• iegādāties vērtslietas, rotaslietas, dārgakmeņus,
• sākt jaunus projektus,
• reģistrēt jaunu uzņēmumu,
• veikt lielas investīcijas,
• sākt mācības,
• sākt citas jaunas lietas.
Vēl šajā dienā ieteicams:
• sakopt māju, notīrīt visus putekļus, kārtīgi izvēdināt telpas,
• dienas pirmajā pusē ieiet dušā vai vannā,
• ieturēt mērenību uzturā – ēst mazāk un vieglus ēdienus,
• vismaz stundu pavadīt ārā pie dabas, īpaši dienas pirmajā pusē,
• veikt garīgas vai meditatīvas aktivitātes,
• obligāti izdarīt kādu ziedojumu vai dāvinājumu cilvēkiem vai dzīvniekiem – nauda, ēdiens, apģērbs, mantas utt.”
Līdzīga informācija publicēta “Facebook” lapā “Tauta”: “Debesīs šobrīd viss ir gatavs lielajam startam . Šodien 19. aprīlī ir viena no gada labvēlīgākajām dienām.
Akšaja Tritija vēdiskajā astroloģijā šoreiz iekrīt ar ļoti spēcīgu kombināciju . Mums ir augošs Mēness kas dod izaugsmes impulsu, un neviena planēta nav retrogrāda, kas nozīmē, ka dzīve beidzot kustas uz priekšu bez bremzēm.
Saule iededz drosmi un vēlmi rīkoties, Mēness iedod stabilitāti un pareizo sajūtu. Iekšā ir gan uguns, gan miers – ideāls balanss starp “darām tagad” un “darām pareizi”. Tā ir viena no retajām dienām, kad vari ielikt pamatu kaut kam, kas patiešām aug un attīstās ilgtermiņā.
Šajā dienā Saule atrodas Auna zīmē savā spēka pozīcijā, bet Mēness – Vērša zīmē savā augstākajā punktā, radot īpaši spēcīgu un harmonisku enerģiju starp rīcību un sajūtām.
Ko darīt šajā dienā?
- Sāc kaut ko jaunu – bizness, projekts, attiecības, mācības.
- Pieņem svarīgus lēmumus – tas, ko izvēlies tagad, nesīs rezultātu.
- Raksti savus mērķus – uz 1, 5 vai pat 10 gadiem.
- Lūdz, meditē, skaiti mantras – enerģija ir īpaši spēcīga.
- Ziedo vai dari labu – tas vairo atpakaļ nākošo enerģiju.
- Atbrīvojies no vecā – lietām, domām, ieradumiem.
- Dari to, kas iedvesmo – dzīve šodien atbild uz tavu sajūtu.
Šī ir diena, kad vari beidzot pateikt sev – “es sāku”. Ne tikai domās, bet reāli dzīvē. Un pats galvenais – tas, kas šodien tiek uzsākts, vairosies un nezaudēs spēku. Tāpēc šodien 19. aprīli nepalaiž garām. Šī ir tā diena, kad Visums iedod zaļo gaismu un saka: aiziet – tu esi gatavs. ”