"Iedodiet viņai medaļu!" Austrāliete pludmalē ignorē Hariju un Meganu un kļūst par interneta sensāciju
Kāda sieviete Austrālijā izpelnījusies plašu atzinību pēc tam, kad video iemūžināts brīdis, kurā viņa atsakās pakustēties, kad viņas mierpilno sauļošanos pārtrauc princis Harijs un Megana Mārkla.
Saseksas hercogs un hercogiene pagājušajā piektdienā piesaistīja milzīgu cilvēku pūli, apmeklējot Bondi pludmali, lai gan šī vieta nebija iekļauta viņu oficiālajā vizītes plānā.
Pēc privātas tikšanās ar pirmās palīdzības sniedzējiem un pagājušā gada 14. decembra terorakta izdzīvojušajiem (kurā gāja bojā 15 cilvēki), pāris devās uz slaveno pludmali, lai noskatītos glābēju demonstrāciju.
Viņus ielenca desmitiem fanu un mediju pārstāvju, kas fiksēja katru soli. Taču kāda pludmales apmeklētāja, kas gulēja uz dvieļa, palika pilnīgi mierīga – pat tad, kad Harijs un Megana gandrīz uzkāpa viņai burtiski virsū.
Video redzams, ka sieviete turpina lasīt grāmatu, nemēģinot ne piecelties, ne reaģēt uz VIP viesiem – pat brīdī, kad princis Harijs viņu pamana un norāda uz viņu.
Šis brīdis ātri kļuva populārs internetā. Kāds ieraksts ar parakstu “Bondi pludmales apmeklētājai pilnīgi vienalga” savāca simtiem komentāru, kuros sieviete tika slavēta kā “vienaldzības karaliene”.
Komentētāji rakstīja: “Tas ir tipisks Bondi attieksmes paraugs,” “Iedodiet viņai medaļu!”, “Dievinu šo sievieti!”.
Daudzi arī aizstāvēja viņas rīcību, norādot, ka pludmale ir publiska vieta un viņai bija tiesības tur atrasties: “Viņa tur bija pirmā – var gulēt, kur grib”, “Organizatoriem vajadzēja labāk plānot, nevis vienkārši vest pūli pāri cilvēkiem.”
Daži uzskatīja, ka sieviete vienkārši nepaspēja reaģēt vai pat nesaprata, kas notiek apkārt.
Vizītes laikā pāris vēl paspēja doties izbraucienā ar jahtu “Sydney Harbour”, piedalīties sieviešu pasākumā un apmeklēt regbija spēli “Allianz” stadionā, pirms atgriezās mājās Kalifornijā.
