Aizdomas par nolaupīšanu: pazudis ātrās palīdzības mediķis 0
Lietuvas policija un brīvprātīgie uzsākuši plašu meklēšanas operāciju Paņevežas rajonā, kur mīklainos apstākļos pazudis ātrās palīdzības dienesta feldšeris Mantas Sadausks. Vīrietis pēdējo reizi redzēts pirmdienas rītā ap plkst. 10.00, kad devās piegādāt klientam batutu, taču galamērķī tā arī nenonāca, vēsta tv3.lt.
Likumsargiem jau izdevies atrast vīrieša automašīnu kādā nomaļā lauku teritorijā netālu no kāda īpašuma, taču pavedienu par paša Mantas atrašanās vietu joprojām nav. Policija meklēšanā iesaistījusi arī helikopteru, un neoficiāli izskan pieņēmumi par iespējamu nolaupīšanu.
Pazudušā vīrieša pazīmes. Augums: aptuveni 185 cm; sportisks; īsi, brūni mati un pelēcīgi zilas acis; apģērbs: melna jaka ar kapuci, melnas sporta bikses un tumši zaļas kurpes.
Paņevežas neatliekamās palīdzības dienestā Mantas strādā jau desmit gadus. Kolēģi viņu raksturo kā ļoti stabilu un uzticamu cilvēku. Dienesta vadītāja Ruta Ramoškiene uzsver, ka vīrietim nebija nekādu izdegšanas vai depresijas pazīmju, un batutu noma bijusi viņa brīvā laika nodarbe un neliels bizness. “Mēs nevaram pateikt nevienu sliktu vārdu – kolēģi ir šokēti un gatavi palīdzēt meklēšanā,” norāda vadītāja.
Pašlaik policija turpina darbu notikuma vietā, cenšoties atrast jebkādas norādes, kas palīdzētu atrisināt šo mīklaino pazušanu.
Kamēr policija ķemmē apkaimi ar helikopteru, pazudušā vīrieša draugi un brīvprātīgie norāda uz arvien dīvainākiem apstākļiem, kas saistīti ar pēdējo zināmo vietu, kur atrasta Mantas automašīna.
Pazudušā vīrieša tuvs draugs, kurš aktīvi piedalās meklēšanā, medijiem atklājis satraucošas detaļas par lauku īpašumu, kura tuvumā tika pamests mediķa transportlīdzeklis. Viņa vērojumi liecina par neparastu situāciju: “Tā viensēta ir kā nošķirta pasaule. Arī tās īpašnieks šķiet dīvains – viņa uzvedība un reakcijas nav tādas, kādas varētu gaidīt no cilvēka, kura pagalmā pēkšņi parādījusies sveša mašīna un pazudis cilvēks,” stāsta Mantas biedrs.
Galvenās dīvainības, kā vēsta medijs, ir, pēkšņais klusums: Mantas devās piegādāt batutu – ikdienišķs darbs, kas pēkšņi aprāvās bez jebkāda brīdinājuma vai konflikta pazīmēm. Automašīnas atrašanās vieta: Mašīna atrasta pie viensētas, kas atrodas nostāk no galvenajiem ceļiem. Nav skaidrs, kāpēc viņš tur piestāja, ja galamērķis bija cits.
Nolaupīšanas versija: Ņemot vērā, ka Mantas ir fiziski spēcīgs un stabils vīrietis, kolēģi un draugi netic pašnāvības vai “aizbēgšanas” versijām. Gaisā virmo aizdomas par noziegumu.
Pašlaik Paņevežas rajonā norit intensīvs darbs. Policija neizslēdz nevienu versiju, taču liecinieku stāstītais par “dīvaino viensētu” liek domāt, ka atrisinājums varētu būt saistīts ar konkrēto vietu. Draugi un kolēģi no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta atsakās padoties, apzinoties, ka katra stunda ir izšķiroša.