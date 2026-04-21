Alvis Hermanis: Valsts mums ir tādā pakaļā! Šis ir labākais veids, kā sapurināt visus iedzīvotājus 0
Galvenais, ko es gribu šobrīd pateikt, ka valsts mums ir tādā stagnācijā, tādā pakaļā, ka šis ir labākais veids, kā sapurināt visus iedzīvotājus, enerģizēt, jo visi atkal runās par politiku, visi apspriedīs kandidātus, – tik skarbus vārdus esošajai politiskajai situācijai TV24 raidījumā “Kārtības rullis” pauda Alvis Hermanis, partijas “Mēs mainām noteikumus” līderis, aicinot vēlētājus iedziļināties un domāt līdzi, par ko balsot rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās.
Viņš paredz, ka drīzumā politika būs galvenā tēma pie visiem galdiem – restorānos, ģimenē. “Mums vajag sapurināt un uzmodināt letiņus. Johaidī, nu kas jums, veči, ir, jums kauns nav, ka mēs esam pēdējā vietā? Jopcik, popcik!”
A. Hermanis vērš atbildīgo uzmanību uz faktu, ka ir 30 valstis Eiropā, bet mēs esam pēdējās vietās. “Ar slipsēm visi staigā un tēlo politiķus. Johaidī, mums ir jāuzmodina sabiedrība!”
Partiju reitingā no valdošās koalīcijas partneriem vislabāko sniegumu uzrāda “Progresīvie”
Partiju popularitātes reitingā martā no pašreizējiem Saeimas valdošās koalīcijas partneriem vislabāko sniegumu uzrādījuši “Progresīvie”, apsteidzot premjeres pārstāvēto politisko spēku “Jaunā vienotība” (JV), bet Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) atbalsts nokrities zem 5%, liecina pētījumu centra SKDS martā veiktā Latvijas pilsoņu aptauja, kas tapusi pēc Latvijas Televīzijas (LTV) pasūtījuma.
Partiju reitinga līdere ar 8,9% vēlētāju atbalstu joprojām ir “Latvija pirmajā vietā” (LPV). Pērn novembrī tās reitings bija 8,6%. Otrajā vietā martā ierindojas “Progresīvie” ar 6,9% vēlētāju atbalstu. Pērn novembrī par “Progresīvajiem” bija gatavi balsot 6,6% respondentu. Savukārt trešajā vietā ir “Nacionālā apvienība” (NA), par kuru martā Saeimas vēlēšanās būtu gatavi balsot 6,4% pilsoņu, bet pērn novembrī NA reitings bija 5,6%.
Tālāk seko “Suverēna vara” (SV) ar 6,2%, “Apvienotais saraksts” (AS) ar 6% un JV ar 5,9%, kura piedzīvojusi lielāko atbalsta kritumu, salīdzinot ar pērno novembri, kad par šo politisko spēku bija gatavi balsot 8,3% vēlētāju.
Pārējie politiskie spēki martā nepārvarētu 5% barjeru. Pirmā aiz svītras paliktu ZZS ar 4,7% atbalstu. Tālāk seko “Stabilitātei”, par kuru Saeimas vēlēšanās balsotu vien 2,7%.
Vienādi rādītāji martā ir reitinga jaunpienācējai “Mēs mainām noteikumus” un politikas veterāniem “Saskaņas centrs”, kurā apvienojusies “Saskaņa” un “Centra partija”, – abiem politiskajiem spēkiem patlaban ir 2,1% vēlētāju atbalsts.
Par “Latvijas attīstībai” būtu gatavs balsot 1,1% vēlētāju, bet partijai “Austošā saule Latvijai” atbalstu sola 1% aptaujāto. Latvijas Krievu savienību un Jauno konservatīvo partiju martā būtu gatavi atbalstīt 0,9% vēlētāju, “Kustību “Par”” – 0,8%, bet reitinga lejasdaļā paliek “Platforma 21” ar 0,3% vēlētāju atbalstu.
Par ko balsot, martā nezināja 26,1% aptaujāto, un tas ir mazāk nekā pēdējā SKDS veiktajā aptaujā pagājušā gada novembrī. Tomēr martā, ja salīdzina ar pērno novembri, ir nedaudz pieaudzis to cilvēku īpatsvars, kuri plāno vēlēšanās nepiedalīties.
Kā, atsaucoties uz SKDS datiem, vēstīja LTV, ja vēlētāji nobalsotu tā, kā solījuši šajā aptaujā, parlamentā iekļūtu septiņas partijas – LPV, “Progresīvie”, NA, JV, AS, SV un visbeidzot arī ZZS, bet pirmā zem svītras paliktu “Stabilitātei”. Pārrēķinātajā reitingā vairākas partijas mainījušas pozīciju, jo, rēķinot šo rādītāju, vērā ņem arī konkrēto partiju atbalstījušo respondentu apņemšanos tiešām aiziet uz vēlēšanām un nobalsot.
SKDS šā gada martā aptaujāja 1809 Latvijas pilsoņus vecumā no 18 līdz 75 gadiem visos Latvijas reģionos.