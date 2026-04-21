Šoigu: Somija un Baltijas valstis ir līdzatbildīgas darbībās, kas vērstas pret Krieviju!
Jānis Slaidiņš, NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentē Krievijas amatpersonu izteikumus par situāciju reģionā un drošības riskiem.
J. Slaidiņš stāsta, ka bijušais Krievijas Aizsardzības ministrs un tagad arī Krievijas Federācijas Drošības padomes sekretārs Sergejs Šoigu ir uzsvēris Somijai un Baltijas valstīm, ka Krievijai esot tiesības uz pašaizsardzību, ja Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumi turpināsies.
Šoigu esot norādījis, ka pēdējā laikā Ukraina biežāk uzbrūk Krievijai, izmantojot maršrutus caur Somiju un Baltijas valstīm, kā rezultātā cieš civiliedzīvotāji un civilā infrastruktūra.
Viņš arī esot izteicis pieņēmumu, ka attiecīgās valstis — Somija, Latvija, Lietuva un Igaunija — iespējams, apzināti ļauj Ukrainai izmantot savu gaisa telpu, tādējādi kļūstot par līdzatbildniecēm darbībās, kas vērstas pret Krieviju.
Vairāk skaties video!