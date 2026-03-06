Transfertcenas: nodokļu risks, ko uzņēmumi bieži nenovērtē 0
Uzņēmuma ikdiena sastāv no drosmīgiem plāniem, negaidītiem šķēršļiem un brīžiem, kad jāpieņem sarežģīti lēmumi. Uzņēmumu vadītāji domā par pārdošanu, klientu piesaisti, finansējumu un komandas izaugsmi. Taču bieži vien fonā paliek jautājumi, kas šķiet pārlieku birokrātiski. Viens no tiem ir transfertcenas.
Tomēr transfertcenu dokumentācija un kontrolēto darījumu pārskata sagatavošana nav tikai formalitāte. Tā ir strukturēta uzņēmuma biznesa loģikas prezentācija Valsts ieņēmumu dienestam. Tas ir skaidrojums par to, kā tiek noteiktas cenas, radīta vērtība, kur rodas peļņa un kāpēc tieši tur. Šie dokumenti bieži kļūst par pirmo aizsardzības līniju pret nodokļu korekcijām un soda sankcijām. Transfertcenu jomā jebkura neskaidrība var pārtapt ilgstošās sarunās ar nodokļu administrāciju.
Tieši tāpēc TaxLink Latvia piedāvā transfertcenu konsultācijas Latvijā, kas palīdz uzņēmumiem novērst to transfertcenu riskus savlaicīgi, uzticami un droši.
Mūsu darbs nav tikai dokumentu sagatavošana vai “ķeksīšu” aizpildīšana. Mēs palīdzam uzņēmējiem saprast savus biznesa lēmumus transfertcenu kontekstā, strukturēt darījumus atbilstoši ESAO vadlīnijām un Latvijas normatīvajām prasībām, kā arī sagatavot transfertcenu dokumentāciju, kas iztur nodokļu administrācijas kritiku.
TaxLink Latvia strādā ar vidējiem un lieliem uzņēmumiem, palīdzot gan vienkāršos, gan sarežģītos darījumos – no vairumtirdzniecības darījumiem, grupas aizdevumiem un iekšējiem kredītreitingiem līdzcash-poolingstruktūrām un ienākuma no intelektuālā īpašuma attiecināšanai. Mēs palīdzam uzņēmumiem saprast, kādas transfertcenu prasības tiem piemērojamas un kā rīkoties, lai droši virzītos uz priekšu.
Mūsu komandai ir pieredze darbā ar nodokļu administrācijām un starptautiskām uzņēmumu grupām. Mēs zinām, kā domā Valsts ieņēmumu dienests un kā domā uzņēmējs – un palīdzam atrast risinājumu, kas darbojas praksē. Ja nepieciešams, mēs būsim Jums blakus komunikācijā ar Valsts ieņēmumu dienestu, kā arī nodokļu pārbaudēs un transfertcenu auditos.
Mūsdienu uzņēmumi strādā pāri robežām. Tāpēc TaxLink Latvia sadarbojas ar kolēģiem ārvalstīs un ir starptautisko profesionālo tīklu IR Global un TPA Global biedrs. Tas ļauj nodrošināt transfertcenu atbilstību ne tikai Latvijā, bet visā Jūsu uzņēmumu Grupas darbības teritorijā.
Uzticiet transfertcenu dokumentācijas un kontrolēto darījumu pārskata sagatavošanu TaxLink Latvia – lai uzņēmuma vadība var pieņemt lēmumus ar pārliecību, zinot, ka transfertcenu politika ir sakārtota, riski izvērtēti un dokumentācija sagatavota atbilstoši prasībām.
Jūs koncentrējieties uz biznesa attīstību. Par transfertcenām parūpēsimies mēs.