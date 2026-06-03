Svarīga ziņa visiem, kas mīl iepirkties internetā: no 1. jūlija gaidāmas būtiskas izmaiņas, kā rezultātā nāksies maku pavērt plašāk 17
Nav noslēpums, ka daļa latviešu ir iecienījuši iepirkties lielajos Ķīnas internetveikalos. Tur par daudz zemāku cenu ir iespējams iegādāties gandrīz jebko – sākot no auskariem, beidzot ar zāles pļāvējiem. Tomēr tos cilvēkus, kuri turpmāk sūtīs preces no internetveikaliem, kas nav Eiropas Savienībā, sagaida diezgan lielas pārmaiņas.
Kā norādīts Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā, no 2026. gada 1. jūlija par precēm, ko iedzīvotāji iegādājas interneta veikalos un tirdzniecības platformās ārpus ES, būs jāmaksā muitas nodoklis. To paredz izmaiņas ES tiesību aktos par muitas nodokļa piemērošanu e-komercijas sūtījumiem no trešajām valstīm, ko saņem personas ES, tajā skaitā Latvijā.
Šī gada 1. jūlijā stāsies spēkā regula[1], ar kuru tiek atcelts pašreizējais atbrīvojums no muitas nodokļa sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz 150 eiro. Lai zemas vērtības sūtījumu atmuitošana arī turpmāk noritētu ātri, tiks ieviesta vienkāršota muitas nodokļa aprēķina metode – katrai preču pozīcijai sūtījumā tiks piemērots 3 eiro fiksēts muitas nodoklis.
“Pozīcija” ir viena vai vairākas preces sūtījumā, kurām ir viena un tā pati tarifa klasifikācija, apraksts un izcelsme. Tas nozīmē, ja sūtījumā ir, piemēram, dažādi apģērbi, muitas nodoklis 3 eiro apmērā tiks piemērots katrai pozīcijai atsevišķi. Kleita, vīriešu bikses, zīdaiņu apģērbs un T krekls atbilstoši tarifa klasifikācijai ir četru dažādu pozīciju preces, tātad par šādu sūtījumu būs jāmaksā muitas nodoklis 12 eiro apmērā.
Bez izmaiņām piemērošanā arī turpmāk par visām precēm sūtījumos būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
Ja interneta veikals vai e-komercijas platforma, piemēram, Temu, AliExpress, Shein, eBay, pārdod preces īpašajā PVN režīmā, kas dod tiesības iekasēt nodokļus jau pirkuma brīdī (IOSS režīms), gan PVN, gan muitas nodokli varēs samaksāt, veicot pirkumu. Tādā gadījumā sūtījuma saņēmējiem pašiem muitas formalitātes nebūs jākārto, jo preču muitošanu veiks sūtījuma piegādātājs.
Pārējos gadījumos nodokļi būs jāsamaksā tad, kad tiks veikta Latvijā nonākušā sūtījuma muitošana. Tāpat kā pašlaik, sūtījuma saņēmējs varēs izvēlēties sev ērtāko preču muitošanas veidu: vai nu atmuitot pats, pieslēdzoties VID elektroniskās deklarēšanas sistēmai, aizpildot un iesniedzot vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, vai arī izmantot VAS “Latvijas Pasts” vai eksprespastu muitas brokeru vai citu muitošanas speciālistu piedāvātos maksas pakalpojumus muitas formalitāšu veikšanai.
Turpinot izmaiņu ieviešanu e-komercijas jomā, ES no šī gada 1. novembra visiem sūtījumiem no trešajām valstīm tiks piemērota apstrādes maksa (Union handling fee) – divi eiro par katru preču pozīciju sūtījumā.
Izmaiņas attieksies uz preču iegādi jebkurā trešajā valstī – Ķīnā, ASV, Apvienotajā Karalistē, Norvēģijā, Šveicē un pārējās valstīs, kas nav ES dalībvalstis.
Grozījumi ES tiesību aktos tiek veikti, lai veicinātu godīgu konkurenci, novēršot situāciju, kurā trešo valstu tirgotājiem ir cenu priekšrocības salīdzinājumā ar ES uzņēmējiem, kuri nodokļus maksā pilnā apmērā. Tāpat šīs izmaiņas palīdzēs izskaust krāpšanos un nepatiesas informācijas sniegšanu par sūtījuma vērtību, to norādot mazāku par 150 eiro, lai izvairītos no muitas maksājumiem. Izmaiņas ļaus stiprināt arī drošības kontroli, lai efektīvāk identificētu ES standartiem neatbilstošas vai patērētājiem bīstamas preces.
Cits citu brīdina
Par šīm izmaiņām pircēji viens otru brīdina arī sociālajos medijos. Piemēram, kūciņu tirgotāju uzņēmuma pārstāvji vietnē “Threads” raksta: “Ja tava iecienītākā mājražotāju prece no 1. jūlija kļūst par 3 € dārgāka, tad zini, tās mājas laikam tomēr bija Ķīnā.”
Komentāru sadaļā daudzi atzīst, ka, lai gan cenas AliExpress un līdzīgās platformās ir krietni zemākas, svarīgi apzināties gan Muitas jaunās prasības, gan arī to, ka vietējā tirgū ir jāsedz dažādi biznesa izdevumi, kas atspoguļojas cenā. Vienlaikus cilvēki saprot, kāpēc daudzi izvēlas pasūtīt no ārzemēm, jo tas bieži vien ir vienīgais veids, kā iegādāties vajadzīgās lietas par pieejamāku cenu, īpaši, ja Latvijas tirgū cenas ir pat 10 reizes augstākas.
Sarunā precizēts, ka jaunā muitas 3 eiro nodeva attiecas uz sūtījumiem no ārpus ES valstīm ar vērtību līdz 150 eiro, bet lielākiem pasūtījumiem piemēro parastos muitas un PVN nodevumus. Tas nozīmē, ka kopējā muitas procedūra un izdevumi var ievērojami ietekmēt gala cenu. Daudzi atzīst, ka šī nodokļu politika var apgrūtināt mazos sūtījumus, veicinot cenas kāpumu.
Komentētāju vidū ir arī cilvēki, kas izvēlas vietējos ražotājus vai veikalus, īpaši situācijās, kad kvalitāte un garantija ir svarīgi aspekti, taču daudzi atzīst, ka plašāka pieejamība un zemākas cenas ārvalsts platformās ir liels pluss pat ar muitas ierobežojumiem.
Kopumā diskusijā vērojama izpratne gan par preču iepirkšanās dažādību, gan jaunajām muitas prasībām, kā arī atzīšana, ka katram ir jāizvērtē cenas, kvalitāte un ērtības savām vajadzībām.