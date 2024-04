Ilustratīvs attēls Foto: Fotolia

Tukumā kravas automobiļa vadītājs 3,16 promiļu alkohola reibumā izraisījis ceļu satiksmes negadījumu un pametis notikuma vietu, informēja Valsts policijas pārstāve Rūta Strautniece.

10.aprīlī plkst.16.39 kāds kravas automašīnas vadītājs Tukumā, vadot spēkratu sakabē ar puspiekabi pa Jelgavas ielu virzienā no Alīnes ielas uz Zemgales ielu, nenoskaidrotu apstākļu dēļ veica nogriešanās manevru, nobrauca no ceļa braucamās daļas un uzbrauca ceļa aizsargbarjerai, bojājot to.

Pēc notikušā transportlīdzekļa vadītājs aizbrauca no notikuma vietas, neziņojot par notikušo Valsts policijai likumā noteiktajā kārtībā.

Valsts policijā 10.aprīlī plkst.17.32 tika saņemta informācija no kāda iedzīvotāja, kurš pamanījis nepārliecinoši vadītu kravas automašīnu, kas esot radījis bažas par šofera veselības stāvokli.

Policija nekavējoties devās iedzīvotāja norādītajā virzienā un pulksten 17.45 Tukuma novada Sēmes pagastā uz autoceļa Rīga-Ventspils policijas amatpersonas panāca aizdomīgo kravas automašīnas vadītāju, par kuru iepriekš ziņoja vērīgais iedzīvotājs.

Apturot minēto transportlīdzekli, konstatēts, ka pie stūres sēdies kāds 1976.gadā dzimis vīrietis spēcīgā alkohola reibumā.

Pārbaudot alkohola koncentrāciju asinīs, noskaidrots, ka vadītājs ir 3,16 promiļu stiprā alkohola reibumā.

Par šo pārkāpumu pret transportlīdzekļa vadītāju sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 262.panta 11.daļas – par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles. Par šādu pārkāpumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.