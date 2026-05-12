Donalds Tramps
Foto. Scanpix/LETA/Al Drago / Pool via CNP

“Pat nepabeidzu to lasīt.” Tramps asi reaģē uz Irānas piedāvājumu un liek noprast, ka pamiers ir uz sabrukuma robežas 0

8:00, 12. maijs 2026
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka pamiers ar Irānu šobrīd atrodas uz sabrukuma robežas, jo Teherānas jaunākie priekšlikumi Vašingtonai esot nepieņemami. Par to ziņo “Reuters⁠”.

Tramps atklāja, ka Irānas atbildi uz ASV miera piedāvājumu pat neesot pabeidzis lasīt, jo tā bijusi “pilnīgi nepieņemama”.

Saskaņā ar “Reuters” rīcībā esošo informāciju, ASV piedāvāja vispirms pārtraukt uguni un pēc tam sākt sarunas par sarežģītākajiem jautājumiem, tostarp Irānas kodolprogrammu.

Savukārt Irāna pieprasījusi daudz plašākus nosacījumus – pārtraukt karadarbību visā Tuvajos Austrumos, tostarp Libānā, atcelt sankcijas Irānas naftai, pārtraukt ASV jūras spēku blokādi un garantēt, ka nākotnē netiks veikti uzbrukumi Irānai.

Teherāna arī turpina uzstāt uz kontroli pār Hormuza šaurumu, stratēģiski svarīgu maršrutu, caur kuru pirms kara tika transportēta ievērojama daļa pasaules naftas.

Lai gan Tramps Irānas prasības kategoriski noraidījis, karadarbība pagaidām nav atsākta. Pamiers starp ASV un Irānu ir spēkā kopš 8. aprīļa, taču abas puses to vairākkārt pārkāpušas.

Tikmēr Vašingtona un Teherāna joprojām uztur kontaktus ar Pakistānas starpniecību, cenšoties novērst jaunu konflikta eskalāciju.

Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, ASV prezidents Donalds Tramps iepriekš paziņoja, ka Irāna ir piekritusi neiegūt savā īpašumā kodolieročus, kas nozīmē progresu notiekošajās sarunās starp abām pusēm.

“Tas ir ļoti vienkārši. Irānai nevar būt kodolieroča, jo, lai cik skarbi viņi nebūtu, mēs gribam viņus atstāt dzīvus. Mēs gribam jūs visus atstāt dzīvus,” Tramps sacīja reportieriem Baltajā namā.

“Irānai nevar būt kodolieroča un tā nebūs, un viņi ir piekrituši tam līdz ar citām lietām. Mums ir bijušas ļoti labas sarunas pēdējo 44 stundu laikā, un ir ļoti iespējams, ka mēs vienosimies,” sacīja Tramps.

Viņš piebilda, ka Teherāna piekritusi arī citos jautājumos, bet neminēja detaļas.

