"Pat nepabeidzu to lasīt." Tramps asi reaģē uz Irānas piedāvājumu un liek noprast, ka pamiers ir uz sabrukuma robežas
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka pamiers ar Irānu šobrīd atrodas uz sabrukuma robežas, jo Teherānas jaunākie priekšlikumi Vašingtonai esot nepieņemami. Par to ziņo “Reuters”.
Tramps atklāja, ka Irānas atbildi uz ASV miera piedāvājumu pat neesot pabeidzis lasīt, jo tā bijusi “pilnīgi nepieņemama”.
Saskaņā ar “Reuters” rīcībā esošo informāciju, ASV piedāvāja vispirms pārtraukt uguni un pēc tam sākt sarunas par sarežģītākajiem jautājumiem, tostarp Irānas kodolprogrammu.
Teherāna arī turpina uzstāt uz kontroli pār Hormuza šaurumu, stratēģiski svarīgu maršrutu, caur kuru pirms kara tika transportēta ievērojama daļa pasaules naftas.
Tikmēr Vašingtona un Teherāna joprojām uztur kontaktus ar Pakistānas starpniecību, cenšoties novērst jaunu konflikta eskalāciju.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, ASV prezidents Donalds Tramps iepriekš paziņoja, ka Irāna ir piekritusi neiegūt savā īpašumā kodolieročus, kas nozīmē progresu notiekošajās sarunās starp abām pusēm.
“Irānai nevar būt kodolieroča un tā nebūs, un viņi ir piekrituši tam līdz ar citām lietām. Mums ir bijušas ļoti labas sarunas pēdējo 44 stundu laikā, un ir ļoti iespējams, ka mēs vienosimies,” sacīja Tramps.
Viņš piebilda, ka Teherāna piekritusi arī citos jautājumos, bet neminēja detaļas.