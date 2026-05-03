Kļūda, kuru bieži pieļauj daudzi autovadītāji: kāpēc nevajadzētu ieslēgt neitrālo pārnesumu, braucot lejup pa ceļu?
Daudzi autovadītāji joprojām turpina ievērot ieradumu, kas radies vēl senākos laikos, proti, pārslēgt automašīnu neitrālajā pārnesumā, braucot lejup pa stāvāku ceļu. Agrāk tas tika uzskatīts par veidu, kā ietaupīt degvielu, taču mūsdienu automašīnām šāda rīcība ne tikai vairs nedod ieguvumu, bet var pat radīt bojājumus.
Vecākām automašīnām ar karburatora dzinējiem degvielas padeve turpinājās arī tad, kad vadītājs noņēma kāju no gāzes pedāļa. Tieši tāpēc daudzi izvēlējās braukt brīvgaitā, cerot samazināt degvielas patēriņu. Tomēr mūsdienu automašīnās ar iesmidzināšanas dzinējiem situācija ir pilnīgi citāda.
Ja automašīna brauc ar ieslēgtu pārnesumu un vadītājs atlaiž gāzes pedāli, degvielas padeve bieži tiek pilnībā pārtraukta. Tas nozīmē, ka šajā brīdī automašīna faktiski kustas bez degvielas patēriņa. Savukārt, pārslēdzot uz neitrālo pārnesumu, dzinējs turpina darboties tukšgaitā un patērē degvielu, līdz ar to ieguvuma vietā rodas papildu patēriņš.
Vēl viens būtisks aspekts ir tā sauktā dzinēja bremzēšana. Braucot ar ieslēgtu pārnesumu, automašīna dabiski palēninās, jo darbojas mehāniskā pretestība. Šo efektu iespējams izmantot, lai samazinātu slodzi uz bremzēm un padarītu braukšanu drošāku, īpaši garākos nobraucienos.
Braukšana neitrālajā pārnesumā palielina arī tehnisko nodilumu. Bieža pārslēgšanās starp pārnesumiem rada papildu slodzi sajūgam, kas ar laiku var samazināt tā kalpošanas ilgumu un radīt papildu remonta izmaksas.
Ne mazāk svarīgs ir drošības jautājums. Atrodoties neitrālajā pārnesumā, vadītājs zaudē daļu kontroles pār automašīnu. Šādā situācijā iespējams tikai stūrēt un bremzēt, bet nav iespējas ātri paātrināties, ja tas pēkšņi kļūst nepieciešams. Tas var būt izšķiroši bīstamās situācijās uz ceļa.
