Ūdens līmenis Hersonas apgabalā turpina samazināties: applūdušas joprojām ir 3600 mājas

Ūdens līmenis Dņeprā Hersonas apgabalā turpina samazināties, tomēr applūdušas joprojām ir 3600 mājas, otrdienas rītā paziņoja Hersonas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Prokudins.

“Joprojām ūdenim ir tendence samazināties. Līdz rītam vidējais plūdu ūdens līmenis ir divi metri un 70 centimetri, kas ir par 27 centimetriem mazāk nekā vakar vakarā,” viņš informēja videouzrunā vietnē “Telegram”. Prokudins piebilda, ka aizvadītās diennakts laikā no ūdens atbrīvojušās 200 dzīvojamās mājas.

Par bezvēsts pazudušām tiek uzskatītas 42 personas, paziņoja apgabala kara administrācijas vadītājs, piebilstot, ka aizvadītajā diennaktī atrastas divu cilvēku mirstīgās atliekas, tādējādi pēc Kahovkas hidroelektrostacijas (HES) uzspridzināšanas radušos plūdu dēļ miruši desmit cilvēki un vēl 20 ievainoti.

Glābšanas operācijā iesaistīti 1660 cilvēki, kuri no applūdušajām apdzīvotajām vietā evakuējuši 2759 cilvēkus, no kuriem 263 ir bērni un 77 cilvēki ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Prokudins atzina, ka krievu okupētajās teritorijās Dņepras kreisajā krastā situācija “joprojām ir ārkārtīgi kritiska”. Viņa rīcībā esošā informācija liecina, ka “tur zem ūdens ir 17 apdzīvotas vietas un vienā no tām Krievija nesteidzas glābt cilvēkus, kuri tās dēļ atrodas nāves briesmās”. Ukraiņiem no Dņepras kreisā krasta izdevies izvest 133 cilvēkus, paziņoja Hersonas apgabala kara administrācijas vadītājs.

Jau ziņots, ka Krievijas karaspēks pagājušā nedēļā Hersonas apgabalā uzspridzināja Kahovkas HES, sagraujot tās aizsprostu un appludinot milzīgas teritorijas, tostarp vairākas apdzīvotās vietas.

Kahovkas HES atrodas Krievijas karaspēka kontrolē, taču pēc aizsprosta uzspridzināšanas applūdušas teritorijas gan Dņepras labajā krastā, kuras kontrolē Ukraina, gan Krievijas okupētās teritorijas kreisajā krastā.

Latvijas valdība atbalsta humānās palīdzības piešķiršanu Ukrainai Kahovkas HES avārijas seku likvidēšanai

Tikmēr Latvijas valdība šodien, 13.jūnijā, atbalstīja humānās palīdzības sniegšanu Ukrainai, lai risinātu krīzi, kas radusies, Krievijai sagraujot Kahovkas hidroelektrostacijas (HES) aizsprostu.

Iekšlietu ministrija norādījusi, ka atbilstoši Ukrainas vēstniecības Latvijā izteiktajam lūgumam, Latvija kā humāno palīdzību var nosūtīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta materiālos resursus – elektroģeneratorus, kompresorus, sūkņu staciju, glābšanas vestes, guļammaisus, spiedvadus, motorsūķnus, ūdenslīdēju griezumu izturīgus cimdus, zābakus, kvadriciklu un cita veida aprīkojumu.

Savukārt no valsts materiālajām rezervēm plānots nosūtīt segas un gumijas zābakus.

Latvijas humānās palīdzības resursu apjoms var tikt samazināts, to saskaņojot ar Ukrainas atbildīgajām iestādēm, atbilstoši tā brīža vajadzībām.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests organizēs humānās palīdzības sūtījuma nogādāšanu Ukrainā, izmantojot Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma izveidoto transporta atbalstu, lai saņemtu 55-75% līdzfinansējumu transporta nodrošināšanai.

Kopējās provizoriskās izmaksas materiālo resursu atjaunošanai tiek plānotas 2024.gadā 433 119 eiro, bet transportēšanas izmaksas – provizoriski tiek plānotas 2023.gadā 20 000 eiro.

Jau ziņots, ka Latvijas valdība piektdien nolēma piešķirt 200 000 eiro palīdzības sniegšanai Ukrainai, lai risinātu ekoloģisko un humāno krīzi, kas radusies, Krievijai sagraujot Kahovkas HES aizsprostu.

