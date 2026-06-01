Ukraina atradusi Krievijas vājāko vietu; jaunā taktika radījusi negatīvu ķēdes reakciju 0
Ukraina turpina mērķtiecīgu kampaņu, kuras centrā ir Krievijas armijas loģistikas traucēšana dziļāk aizmugurē, un šī pieeja jau esot devusi jūtamus rezultātus frontē. Par to raksta “Kyiv Independent”, norādot, ka Ukrainas bruņotie spēki arvien aktīvāk izmanto vidējas darbības rādiusa dronus, lai uzbruktu Krievijas militārajai infrastruktūrai.
Šo triecienu mērķis esot Krievijas armijas apgādes ķēžu vājināšana – tiekot trāpīts kravas transportam, noliktavām un citiem kritiski svarīgiem loģistikas punktiem okupēto teritoriju aizmugurē.
Rezultātā tiek traucēta bruņoto vienību apgāde, kas apgrūtina Krievijas spēju uzturēt vienmērīgu frontes nodrošinājumu.
Bijušais Ukrainas bruņoto spēku dronu operators un militārais eksperts Dmitro Putjata norādījis, ka šāda taktika jau atsevišķās Krievijas vienībās radījusi problēmas ar degvielas pieejamību.
Tiek ziņots, ka Krievijas spēki ir spiesti pārvietot noliktavas un komandpunktus arvien tālāk no frontes līnijas, cenšoties mazināt triecienu risku.
Analītiķi uzskata, ka šī stratēģija var būtiski apgrūtināt Krievijas armijas spējas veikt plašākas ofensīvas operācijas nākotnē.
Vienlaikus tiek atzīmēts, ka Krievija mēģinās pielāgoties mainītajiem apstākļiem, taču tās iespējas esot ierobežotas – īpaši ņemot vērā sistēmisku pretgaisa aizsardzības zaudējumu ietekmi, kurus Ukrainas spēki turpina mērķtiecīgi iznīcināt.