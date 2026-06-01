Rīgas mērs brīdina rīdziniekus par gaidāmajām siltuma cenām
Energokompānija “Latvenergo” grasās celt maksu par TEC1 un TEC2 Rīgai piegādāto siltumu, pirmdien intervijā TV3 sacīja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P). Vienlaikus “Latvenergo” uzsver, ka nav pamata izteikt šādus apgalvojumus.
Minētajam būtu ietekme uz “Rīgas siltuma” gala tarifu iedzīvotājiem. Kleinbergs šīs izmaiņas novērtēja kā Ekonomikas ministrijas atbildību.
“Latvenergo” aģentūrai LETA uzsvēra, ka uzņēmuma rīcībā nav informācijas, uz kuras pamata Rīgas mērs publiski paudis par uzņēmuma it kā plānotu siltumenerģijas tarifa paaugstinājumu.
Uzņēmumā uzsvēra, ka “Latvenergo” darbojas tirgus vidē un tarifa izmaiņas ir atkarīgas no attiecīgā brīža dabasgāzes cenas, kuru izmaiņas prognozēt nav iespējams. Vienlaikus uzņēmums regulāri publicē siltumenerģijas tarifu datus, kā arī vasaras periodā “Latvenergo” siltumenerģijas tarifs nav noteicošā komponente SIA “Rīgas siltums” gala tarifā.
“Latvenergo” skaidroja, ka izmantotā resursa – dabasgāzes – cenas pēdējos mēnešos ir pieaugušas, un attiecīgi no dabasgāzes ražotās siltumenerģijas tarifi mainījās maijā. Savukārt jūnijā “Latvenergo” siltumenerģijas tarifi nav mainījušies. Uzņēmums regulāri publicē tarifu informāciju, kas ir veidota atbilstoši resursu cenai un metodoloģijai.
Vienlaikus publiski pieejamie “Rīgas siltuma” siltumenerģijas iepirkumu rezultāti liecina, ka uzņēmums patlaban būtisku siltumenerģijas apmēru iegādājas tirgū, tostarp atlikumsiltumu, par vidējo cenu aptuveni 30 eiro par megavatstundu (eiro/MWh).
Tādējādi “Latvenergo” uzsvēra, ka nav pamata izteikt apgalvojumus par it kā plānotu siltumenerģijas tarifa paaugstinājumu.
Kleinbergs atkārtoja ideju, ka pašvaldības vadība ar valdību mēģinās vienoties, lai galvaspilsētas pašvaldība kļūtu par vairākuma īpašnieku “Rīgas siltumā”.
Taujāts par valdības koalīcijas izmaiņu ietekmi uz attiecībām Rīgas domē, kur “Progresīvie” ir koalīcijas veidotāji, kamēr no valdības koalīcijas ir tikuši izslēgti, Kulbergs izteicās, ka viņam kā mēram galvenais esot, lai valstij būtu rīcībspējīga valdība, ar kuru risināt problēmjautājumus.
Ielu remontos Rīgas pašvaldība ļoti lielus jaunus projektus šovasar neuzsāks, lai pabeigtu jau iesāktos, stāstīja politiķis, tā vietā solot, ka vasaras laikā tikšot izveidotas 20 līdz 30 jaunas gājēju pārejas un veidotas “drošās zonas” ap skolām.
Vērtējot iedzīvotāju neapmierinātību radījušās satiksmes izmaiņas Vārnu ielā, Kleinbergs redzot tikai problēmas ar informācijas trūkumu, bet ielas bloķēšanu pēc būtības viņš nekomentēja un lēmumu pārskatīšanu nesolīja.
Mērs arī izteicās, ka pašvaldībai trūkstot ietekmes Rīgas ostā, kur būtu jāpieņem lēmumi, lai ostu vairāk pielāgotu lielu prāmju ienākšanai.