VIDEO. Parīze piedzīvojusi milzu apmēra grautiņus: aizturēti gandrīz 900 cilvēku 0

Pievieno LA.LV
LETA, LA.lv
10:38, 1. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Francijā nekārtībās, kas izcēlās pēc futbola kluba Parīzes “Saint-Germain” (PSG) uzvaras Čempionu līgā, tika aizturēti gandrīz 900 cilvēku, pirmdien paziņojis Francijas iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess.

Kokteilis
Lielais jūnija horoskops visām zīmēm! Auniem neklāsies viegli, bet Vēžiem uzspīdēs veiksme
7 lietas, ko nekad nevajadzētu darīt kapsētā, lai nepiesaistītu sev neveiksmes
Kulberga valdība “iet ārpus rāmjiem” – pieņemts nozīmīgs lēmums
Lasīt citas ziņas

PSG sestdien Budapeštā pēcspēles sitienos pieveica Anglijas premjerlīgas vienību Londonas “Arsenal” un otro gadu pēc kārtas uzvarēja Čempionu līgā. Francijā pēc komandas uzvaras līdzjutēju svinības pārauga plašās nekārtībās.

Nunjess raidorganizācijai “France Inter” atklāja, ka kopumā tika aizturēti vairāk nekā 890 cilvēku, kas ir par 45% vairāk nekā pagājušajā gadā. Nekārtībās tika ievainoti aptuveni 180 policisti, paziņoja ministrs.

CITI ŠOBRĪD LASA
Melbārde un Lāce vien saņems 7600 eiro! Zināms, cik dārgs “pasākums” valstij būs valdības maiņa
Kārlis Streips: Pasaules kauss tuvojas, bet svētku vietā draud politiskais farss
“Kam ir alkohols, nāciet priekšā rindai!” Pārdevējas attieksme pārsteidz Elvisu Strazdiņu – alkoholisms Latvijā rit pilnā sparā

Līdz ar lielo cilvēku plūsmu vairākās Parīzes zonās tika slēgtas metro stacijas un ierobežota piekļuve atsevišķām teritorijām, īpaši ap Elizejas laukiem un pilsētas centrālajām ielām, lai novērstu iespējamas nekārtības un nodrošinātu sabiedrisko kārtību.

Francijas prezidents Emanuels Makrons svētdienas vakarā uzņēma PSG Elizejas pilī. Viņš slavēja komandu kā Francijas lepnumu un nosodīja vardarbību.

“Pietiek. Mums ir apnicis. Tas nav futbols, tas nav sports, tas nav tas, ko mēs mīlam,” runājot par nekārtībām, uzsvēra prezidents.

Vienlaikus Parīzē notikuši arī citi publiski pasākumi un kultūras aktivitātes, kas vēl vairāk palielinājušas cilvēku plūsmu pilsētā – īpaši nedēļas nogalēs, kad galvaspilsēta tradicionāli kļūst par vienu no aktīvākajām Eiropas tūrisma un pasākumu vietām.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
FOTO. “Tu esi par resnu!” Pasaules līmeņa latviešu modele atklāj skaistuma pasaules aizkulises
VIDEO. Jauns skats uz Eifeļa torni: drosminiekiem iespēja izstaigāt gaisa tiltu 60 metru augstumā
Tas varēja beigties pavisam bēdīgi: Parīzē policija novērš mēģinājumu uzspridzināt bumbu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.