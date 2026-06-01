VIDEO. Parīze piedzīvojusi milzu apmēra grautiņus: aizturēti gandrīz 900 cilvēku 0
Francijā nekārtībās, kas izcēlās pēc futbola kluba Parīzes “Saint-Germain” (PSG) uzvaras Čempionu līgā, tika aizturēti gandrīz 900 cilvēku, pirmdien paziņojis Francijas iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess.
PSG sestdien Budapeštā pēcspēles sitienos pieveica Anglijas premjerlīgas vienību Londonas “Arsenal” un otro gadu pēc kārtas uzvarēja Čempionu līgā. Francijā pēc komandas uzvaras līdzjutēju svinības pārauga plašās nekārtībās.
Nunjess raidorganizācijai “France Inter” atklāja, ka kopumā tika aizturēti vairāk nekā 890 cilvēku, kas ir par 45% vairāk nekā pagājušajā gadā. Nekārtībās tika ievainoti aptuveni 180 policisti, paziņoja ministrs.
Līdz ar lielo cilvēku plūsmu vairākās Parīzes zonās tika slēgtas metro stacijas un ierobežota piekļuve atsevišķām teritorijām, īpaši ap Elizejas laukiem un pilsētas centrālajām ielām, lai novērstu iespējamas nekārtības un nodrošinātu sabiedrisko kārtību.
Francijas prezidents Emanuels Makrons svētdienas vakarā uzņēma PSG Elizejas pilī. Viņš slavēja komandu kā Francijas lepnumu un nosodīja vardarbību.
“Pietiek. Mums ir apnicis. Tas nav futbols, tas nav sports, tas nav tas, ko mēs mīlam,” runājot par nekārtībām, uzsvēra prezidents.
