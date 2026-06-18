VIDEO. Daudzus priecējošs skats – puse Maskavas melnos un kodīgos dūmos, iedzīvotājiem sāk uzmākties bailes 51
Naktī uz ceturtdienu Ukrainas lidroboti pārvarējuši Krievijas galvaspilsētas pretgaisa aizsardzības sistēmu un devuši atkārtotu triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai Maskavas Kapotņas rajonā, izraisot tajā ugunsgrēku, paziņojis galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins.
Sobjaņins atzinis, ka lidrobotu uzlidojuma atvairīšana turpinās, taču vairākiem droniem izdevies izlauzties līdz naftas pārstrādes rūpnīcai. Mērs apgalvo, ka kopumā pārtverti 180 lidroboti, kas atradušies ceļā uz Maskavu.
Naftas pārstrādes rūpnīcā tika reģistrēti sprādzieni un ugunsgrēki. Tā rezultātā melni dūmi no degošiem naftas produktiem un naftas aizsedza pusi debesu virs Maskavas. Sociālo mediju ziņojumi liecināja, ka maskaviešiem tiek ieteikts uz laiku pamest pilsētu gaisa piesārņojuma dēļ no degšanas produktiem.
Tīmeklī izplatītajos videoierakstos redzami vairāki ugunsgrēka perēkļi Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcas teritorijā. Virs pilsētas paceļas lieli melnu dūmu stabi, kas saredzami no dažādiem Maskavas rajoniem.
Notriekta lidrobota atlūzas izraisījušas ugunsgrēku arī vienā no Maskavas tirdzniecības kompleksiem.
Uzlidojuma dēļ naktī darbu apturējušas visas četras Maskavas lidostas – Šeremetjeva, Domodedova, Vnukova un Žukovska.
Uzbrukums Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai, izraisot tajā ugunsgrēku, notika arī naktī uz otrdienu. Ukraiņu lidrobotu uzlidojums rūpnīcai notika arī 17. maijā, kad cieta 12 cilvēki. Vairums cietušo bija rūpnīcas darbinieki, kas tobrīd atradās uzņēmuma caurlaides telpā.
Uzlidojumā cietis arī Maskavas apgabals. Apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis, ka Žukovā lidrobots trāpījis kādā daudzdzīvokļu namā, taču cietušo neesot. Tikmēr Elektrostaļā ievainota kāda sieviete.
Ukraiņu lidroboti naktī uz ceturtdienu uzbrukuši arī Krievijas Rostovas un Belgorodas apgabaliem, izraisot ugunsgrēkus naftas bāzē Gukovā un armijas noliktavā pie Šebekinas, ziņo “Telegram” kanāli un vietējās varasiestādes.
Rostovas apgabala gubernators Jurijs Sļusarjs pavēstījis, ka uzlidojumā Gukovai viens cilvēks gājis bojā, bet divi guvuši ievainojumus.
Ugunsgrēki Gukovā izcēlušies vēl divos objektos un nodarīti bojājumi dīzeļlokomotīvei.
Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī uz ceturtdienu notriekti 555 ukraiņu lidroboti. Cik bezpilota lidaparātus nav izdevies notriekt, krievu varasiestādes, kā ierasts, neziņo.