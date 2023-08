Foto: REUTERS/SCANPIX

Ukraiņi pretuzbrukumā panākuši brīnumu, iedzenot krievus aizsardzībā







Ukrainas karaspēks pretuzbrukuma gaitā spējis Krievijas armiju atspiest aizsardzības pozīcijās, un jau tas vien ir uzskatāms par brīnumu, atzina ASV Aizsardzības ministrijas preses sekretārs brigādes ģenerālis Patriks Raiders.

Atbildot uz jautājumu, vai bija reālistiski sagaidīt, ka Ukrainas armija spēs īsā laikā apgūt manevrēšanas kara stilu, Raiders sacīja, ka negrasās “stāvēt tribīnē un uzminēt frontes līnijas Ukrainas armijas komandiera darbības”.

“Spersim soli atpakaļ un atzīsim, ka šī nav ideāla situācija. Neviens, esot pie veselā saprāta, nevēlējās, lai Krievija iebrūk Ukrainā, bet tas ir noticis,” norādīja Pentagona pārstāvis.

“Ukraiņi, neraugoties ne uz ko, spēja atspiest krievus uz aizsardzības pozīcijām, kas pats par sevi ir brīnums, ņemot vērā Ukrainas armijas stāvokli Krievijas iebrukuma brīdī,” sacīja Raiders. “Un jūs redzējāt, ka no visas pasaules plūst atbalsta straumes, lai sniegtu viņiem neiedomājamas un būtiskas kaujas iespējas un sagatavotību.”

“Tāpēc, ņemot to visu vērā, es uzskatu, ka uz to ir svarīgi raudzīties perspektīvā no iespēju skatu punkta, ko viņi spēja attīstīt un īstenot ļoti īsā laikā,” norādīja Raiders.

“Tāpēc situācijā, kas ne tuvu nav ideāla, tie ir izcili rezultāti. Mēs turpināsim konsultēties ar viņiem, turpināsim nodrošināt viņiem apmācības, lai viņi varētu atgūt sev savu suverēno teritoriju un galu galā uzvarēt šajā cīņā,” rezumēja Pentagona pārstāvis.