Karš Ukrainā. Ukrainas karavīri veic militārās mācības netālu no frontes līnijas Doņeckas apgabalā. Foto: EPA/SCANPIX

Ukraiņi turpina uzbrukuma operācijas Bahmutas un Melitopoles virzienos Ieteikt







Ukrainas armija turpina uzbrukuma operācijas Bahmutas un Melitopoles virzienos, pavēstīja Ukrainas armijas ģenerālštāba pārstāvis sakariem ar presi Andrijs Kovaļovs.

“Bahmutas sektorā aizsardzības spēki veic uzbrukuma operāciju uz dienvidiem no Bahmutas. Tie guvuši panākumus uz austrumiem no Kļiščijivkas un uz austrumiem no Andrijivkas,” televīzijas ēterā sacīja ģenerālštāba pārstāvis.

Šajā frontes sektorā krievi veikuši vairāk nekā 50 neveiksmīgus mēģinājumus atgūt zaudētās teritorijas.

Smago zaudējumu dēļ krievi uz šo apvidu pārvieto papildu vienības, sacīja Kovaļovs.

Zaporižjas virzienā ienaidnieks veicis piecus nesekmīgus mēģinājumus atgūt teritoriju pie Robotines.

Krievi arī mēģinājuši aplenkt Avdijivku, tomēr Ukrainas karavīri noturējuši pozīcijas un nodarījuši smagus zaudējumus pretiniekam, norādīja ģenerālštāba pārstāvis.

Ukrainas armija arī turpina uzbrukuma operācijas Melitopoles virzienā. Ienaidniekam tur nodarīti dzīvā spēka un tehnikas zaudējumi, sacīja Kovaļovs.

Aizvadītās diennakts laikā visā frontes līnijā notika 60 kaujas sadursmes.

Ukrainas kara aviācija veica 16 triecienus ienaidniekam.