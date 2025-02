Foto. Scanpix/Sven Hoppe/dpa

Ukrainas pilsoņi, kuriem ir biometriskās pases, joprojām var ieceļot Vācijā vai jebkurā citā Šengenas valstī un uzturēties tur 90 dienas 180 dienu laikā. To oficiāli apstiprinājusi Vācijas Iekšlietu ministrija, atbildot uz Deutsche Welle pieprasījumu. Bezvīzu režīms Ukrainas pilsoņiem tika ieviests tālajā 2017. gada jūnijā. Bet tagad ir daži ierobežojumi.

Vācija jau ir uzņēmusi vairāk nekā miljonu ukraiņu bēgļu

Iemesls medijam sazināties ar Vācijas Iekšlietu ministriju bija ziņas, ka federālie policisti, kas pašlaik pilda robežsargu funkcijas, sākuši atteikt ukraiņiem, kuri vēlas ieceļot Vācijā, šķērsot Vācijas robežu.

Vācijas valdības atbilde uz Kreisās partijas parlamenta grupas deputātu jautājumu liecina, ka laikā no 2024.gada jūlija līdz decembrim gandrīz 20% no nelegālajiem migrantiem, kas apturēti pie Vācijas robežām, bijuši Ukrainas pilsoņi. Viņi ir otrajā vietā aiz sīriešiem, kurus neielaida Vācijā.

Pēc Krievijas pilna mēroga kara pret Ukrainu uzliesmojuma 2022. gada februārī Eiropas Savienība nolēma atbrīvot ukraiņus no nepieciešamības lūgt patvērumu, lai iegūtu bēgļa statusu kādā no ES valstīm. Viņi to saņem automātiski.

Vācija uzņēma vislielāko skaitu ukraiņu, kas bēg no kara savā dzimtenē – vairāk nekā miljonu cilvēku. Gandrīz tikpat daudz patvēruma meklētāju vai aizsardzības meklētāju Vācijā ieradušies no citām valstīm pēdējo trīs gadu laikā (2022. gadā – 244 132, 2023. gadā – 351 915, 2024. gadā – 250 945, liecina Federālā statistikas biroja dati). Tik liels bēgļu skaits ir nopietna problēma pašvaldību iestādēm un Vācijas budžetam, raksta DW.

Kur saņēma aizsardzību, tur arī jāpaliek

Visticamāk, tieši šis apstāklis ​​pamudināja Vācijas Iekšlietu ministriju ieviest kādus ierobežojumus. “Lai optimāli izmantotu ierobežotās (bēgļu un patvēruma meklētāju) uzņemšanas iespējas Vācijā, Ukrainas pilsoņiem, kuri jau ir saņēmuši aizsardzību citās ES dalībvalstīs un plāno pārcelties uz Vāciju, var tikt liegta Vācijas robežšķērsošana,” atbildot uz DW lūgumu, skaidro Vācijas Iekšlietu ministrijas preses dienests.

Šajā sakarā Vācijas Iekšlietu ministrija atsaucas uz ES direktīvas “Par masveida pieplūdumu” ar numuru 2001/55/EG 26. pantu. Saskaņā ar šo pantu bēgļa statusu saņēmušās personas pārvietošana no vienas valsts uz citu ir jāveic ar šo valstu iestāžu piekrišanu.

Bet, ja mēs runājam par ukraini, kurš jau ilgāku laiku dzīvo kādā no ES valstīm un vēlas pārcelties uz pastāvīgu dzīvi uz Vāciju, tad viņš to var izdarīt, izejot formālo vīzas un uzturēšanās atļaujas saņemšanas procedūru Vācijā, norādīts Iekšlietu ministrijas vēstulē.

Jūs varat būt tūrists, bet ne pastāvīgais iedzīvotājs

Īstermiņa ukraiņu bēgļu braucieni no vienas ES valsts uz otru joprojām ir iespējami, medijam apliecinājusi Vācijas IeM: “Gandrīz visas ES dalībvalstis (arī Vācija) Ukrainas pilsoņiem, kuriem ir piešķirta aizsardzība, izsniedz dokumentu par derīgu uzturēšanās atļauju Šengenas zonā. Ar šādu dokumentu šādas personas var ieceļot Vācijā (piemēram, no Francijas) bez vīzas tūrisma nolūkos un uz laiku šeit uzturēties.”

Bet kā policists uz robežas var noteikt, vai ukraiņu bēglis dodas, piemēram, no Francijas uz Vāciju, lai apskatītu Ķelnes katedrāli vai apmestos uz ilgu laiku kādā Vācijas pilsētā? Iekšlietu ministrijas preses dienestā DW korespondentam pastāstīja, ka federālās policijas darbinieks noskaidro, ar kādu mērķi un uz cik ilgu laiku cilvēks ieceļo Vācijā.

“Ikvienam, kas ieceļo valstī, ir jāsniedz pierādījumi par paredzētās uzturēšanās Vācijā mērķi un ilgumu. Ja cilvēks ir nelietīgs un tikai izliekas par tūristu, un Vācijas policistam par to ir radušās pārliecinošas aizdomas, tad arī šādai personai var tikt liegta iebraukšana VFR teritorijā,” piebildis ministrijas preses sekretārs.

Ja nu ar lidmašīnu?

Nepilnība šajā ziņā ir Vācijas gaisa vārti: pasažieriem, kas lido no jebkuras ES valsts, Vācijas lidostās nav robežkontroles, atšķirībā no sauszemes robežām.

Taču Iekšlietu ministrijas ierēdnis brīdina, ka iepriekš minētie noteikumi attiecas uz visām Vācijas robežām, un viņš stingri neiesaka ukraiņu bēgļus mēģināt pārcelties uz Vāciju ar gaisa transportu uz pastāvīgu dzīvi, jo izlases veida pārbaudes var tikt veiktas arī lidostās.