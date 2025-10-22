MI ģenerēts attēls

Auto fani būs sajūsmā: eksperti nosauc 5 visvairāk gaidītās automašīnas 2026. gadā 0

Nākamais gads solās būt īpaši interesants visiem auto entuziastiem. 2026.gads priecēs ar lielu skaitu jaunu automašīnu. Dažas no tām sola kļūt par pasaules bestselleriem.

Eksperti ir nosaukuši piecus visvairāk gaidītos 2026. gada automobiļus. Pēc viņu domām, šie modeļi var kļūt par īstiem pārdošanas hitiem.

5 visvairāk gaidītās automašīnas 2026. gadā

Toyota RAV4

Toyota RAV4 jau sen ir viens no populārākajiem krosoveriem pasaulē. Modeļa sestā paaudze pārdošanā nonāks 2026. gadā, un tā sola daudzējādā ziņā pārspēt savus priekšgājējus.

Paredzams, ka jaunais Toyota RAV4 būs pieejams tikai ar hibrīda piedziņas sistēmām un piedāvās ļoti zemu degvielas patēriņu. Jaunais modelis iegūs arī uzlabotu drošību, modernas tehnoloģijas un daudzus citus uzlabojumus.

Subaru Outback

Septītās paaudzes Subaru Outback pilnībā pārskatīs modeļa filozofiju. Tiek ziņots, ka tagad tas vairs nebūs apvidus universālis, bet gan brutāls krosovers.

Kia Telluride

Kopš debijas Kia Telluride ir guvis milzīgus panākumus jo īpaši ASV. Jaunās paaudzes modelis sola saglabāt plašo salonu un bagātīgo aprīkojumu. Eksperti sagaida, ka jaunais modelis būs ar uzlabotu hibrīdsistēmu.

Honda Prelude

Honda Prelude bija sporta kupeju līnija, kas tika ražota no 1978. līdz 2001. gadam. 2025. gadā Japānā sāka ražot modeļa sesto paaudzi, un tā ievērojami atšķiras no saviem priekšgājējiem.

RAM 1500 Rev

Sākotnēji RAM 1500 Rev bija paredzēts kā pilnībā elektrisks pikaps. Tomēr sērijveida modelis saņems divus elektromotorus, kas papildinās benzīna dzinēju.

Raksts sagatavots pēc ārzemju ziņu materiāliem.

