Vai alumīnija folija var pastiprināt Wi-Fi signālu – kāda ir patiesība par šo populāro mītu?
Daudzi cilvēki atceras veco triku, kā ar alumīnija foliju pastiprināt TV vai radio signālu. Mūsdienās šo pašu metodi izmanto, lai uzlabotu Wi-Fi interneta ātrumu. Daži to sauc par mītu, taču izrādās, ka alumīnija folijas novietošana aiz maršrutētāja patiešām var uzlabot Wi-Fi signālu.
Eksperiments, ko veica Dārtmutas koledžas Datorzinātņu nodaļa, pierādīja, ka īpaši izveidots “signāla atstarotājs” labi darbojas ar Wi-Fi piekļuves punktiem. Tas spēj gan pastiprināt, gan vājināt signālu noteiktās zonās, norādīts portālā bgr.com.
Pētījums parādīja, ka parastu alumīnija foliju var izmantot kā efektīvu atstarotāju, lai veidotu bezvadu signāla pārklājumu.
Alumīnija folijas slānis aiz maršrutētāja darbojas kā satelīts – tas atstaro signālu tajā virzienā, uz kuru tas ir pagriezts. Tas palīdz novērst “mirušās zonas”, samazina signāla pazušanu un dažos gadījumos pat palielina datu caurlaidspēju līdz 55%. Turklāt folija bloķē signālu no izplatīšanās aiz maršrutētāja.
Ja kaimiņi mēģina pieslēgties tavam tīklam un “zog” ātrumu, alumīnija folija var būt vienkāršs un efektīvs risinājums.
Kā pareizi novietot alumīnija foliju aiz maršrutētāja?
Protams, vienkārši saburzīta folijas lapa izskatās neglīti. Saloki alumīnija folijas lapu stingrā C formas veidā un novieto to aiz maršrutētāja. Vēl labāks variants – izveidot šķīvja formas atstarotāju (kā parabolu), kas vēl efektīvāk fokusē signālu.
Interesanti, kā vēstīts portālā, šis triks darbojas pat ar parastu sagrieztu alumīnija bundžu – galvenais ir pareizi novietot atstarotāju aiz maršrutētāja antenām.