LETA

Vai cilvēkus arī Latvijā neredzami apkrāpj kā ASV? Sieviete nopērk “Dzintars” akcijas preci, atnāk mājās un ir neizpratnē 0

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LA.LV
17:05, 13. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

Sociālajos tīklos uzmanību piesaistījis kādas pircējas ieraksts par “Maxima” veikalā iegādātu kausēto sieru “Dzintars”. Viņa norāda, ka akcijā “1+1” paņēmusi vairākus iepakojumus, taču mājās pamanījusi interesantu niansi – vienam produktam norādīts 200 gramu svars, bet diviem citiem, kas vizuāli izskatās ļoti līdzīgi, tikai 180 grami.

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“Šis pat ir nedaudz smieklīgi. Maximā Dzintariņam 1+1 akcija. Vien… akcijas precē 200 gr. vietā ir 180 gr,” raksta ieraksta autore, pievienojot fotoattēlu ar trim “Dzintars” kausētā siera iepakojumiem.

Attēlā redzams, ka klasiskajam “Dzintars” kausētajam sieram norādīts 200 gramu svars, savukārt produktiem ar ķiplokiem un zaļumiem – 180 grami. Tieši šī atšķirība izraisījusi diskusiju komentāros.

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Daļa komentētāju atzina, ka par šādu svara atšķirību nemaz nav zinājuši. “Nemaz nezināju. Interesanta pieeja,” raksta kāds lietotājs. Vēl kāds piebilst: “Nemaz nezināju, ka ir divi atšķirīgi svari Dzintariem. Gan jau vienkārši samazināja svaru, un tagad būs tikai 180 g iepakojumi, kā jau visam.”

Citi gan norādīja, ka konkrētajam veidam 180 gramu iepakojums esot bijis jau iepriekš. “Šim veidam vienmēr ir bijis 180 g. Pārējiem ir 200 g,” skaidro kāds komentētājs.

Diskusijā ātri vien izskanēja arī vārds “šrinkflācija” – situācija, kad produkta cena paliek līdzīga, bet iepakojuma svars vai tilpums samazinās. “Šrinkflācija darbībā,” komentē kāds sociālo tīklu lietotājs.

Daļa komentētāju situāciju uztvēra ar humoru. “Dzintaram vispār reizēm, attaisi un liekas, ka puse nebūtu,” joko kāds lietotājs. Savukārt cits īsi secina: “Viņš nav garšīgs.”

Šādas situācijas pircējiem nereti rada sajūtu, ka akcijas laikā īpaši rūpīgi jāpārbauda ne tikai cena, bet arī produkta svars. Īpaši tad, ja blakus atrodas līdzīgi produkti vienā zīmolā, bet ar atšķirīgu gramāžu.

Pircēju diskusija par “Dzintaru” parāda, ka cilvēki arvien biežāk pievērš uzmanību ne tikai tam, cik produkts maksā, bet arī tam, cik daudz par šo cenu patiesībā tiek saņemts. Ja agrāk galvenais bija akcijas cena, tad tagad pircēji arvien biežāk salīdzina arī svaru, litrus un cenu par kilogramu.

Šajā gadījumā daļa komentētāju uzskata, ka runa varētu būt nevis par slēptu triku, bet par atšķirīgiem produkta veidiem un to iepakojuma svaru. Tomēr ieraksts labi parāda, cik ātri šādas nianses veikalos pamana pircēji un kā tās kļūst par plašāku sarunu par cenām, akcijām un pircēju uzticēšanos.

Lai izvairītos no vilšanās, eksperti pircējiem parasti iesaka akcijās salīdzināt ne tikai lielo cenu uz plaukta, bet arī norādīto cenu par kilogramu vai litru. Tieši tā vislabāk iespējams saprast, kurš piedāvājums patiesībā ir izdevīgāks.

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