FOTO. Sarunu vilnis pārņem Cēsis! Festivāls LAMPA pirmajā dienā pulcē tūkstošiem cilvēku 0
Cēsīs pilnā sparā rit Sarunu festivāla LAMPA pirmā diena. Jau kopš festivāla atklāšanas tūkstošiem apmeklētāju pulcējušies festivāla norises vietās, lai klausītos, diskutētu un iesaistītos sarunās par šī gada centrālo jautājumu “Par ko nedrīkst nerunāt?”
Pirmās dienas laikā festivālā notikušas jau vairāk nekā 150 sarunas, diskusijas, intervijas, darbnīcas un performances. Lielu apmeklētāju interesi izraisījuši pasākumi par mentālo veselību, mākslīgo intelektu, uzņēmējdarbību, bet īpaši kupli apmeklētas bijušas arī sarunas par dzimtas sakņu pētniecību.
Festivāla teritorijā visas dienas garumā valda rosīga un dzīva atmosfēra. Apmeklētāji ne tikai piepilda skatuves un teltis, bet aktīvi iesaistās arī miniLAMPAS aktivitātēs, veselības un labbūtības zonās, Brīvbodē, Lampdarības teltī, “Laiks lasīt” teltī un citās festivāla norisēs. Arī laikapstākļi šodien ir festivālam labvēlīgi – Cēsīs spīd saulīte, ļaujot pilnvērtīgi baudīt sarunas un kopā būšanu pils parkā.
“Katru gadu mani pārsteidz tas, cik ātri Cēsu pils parks pārvēršas par vietu, kur pilnīgi sveši cilvēki sāk sarunāties. Vieni atnāk uz konkrētu diskusiju, citi vienkārši pastaigāties, bet ļoti bieži viņi aiziet ar kādu jaunu domu, jaunu jautājumu vai jaunu sarunu. Manuprāt, tā ir viena no skaistākajām lietām, kas LAMPĀ notiek,” saka Sarunu festivāla LAMPA direktore Egita Prāma.
Pirmās dienas programma vēl turpinās. Vakara gaitā apmeklētājus gaida vairākas no festivāla gaidītākajām norisēm, tostarp partiju premjera kandidātu debates, FuckUp Nights, jau tradicionālais Politiķu disko, kā arī iespēja uz DOTS skatuves lielā ekrāna sekot līdzi FIFA Pasaules kausa ceturtdaļfināla spēlei.
Sarunu festivāls LAMPA turpināsies arī sestdien, 11. jūlijā, kad visas dienas garumā notiks vēl simtiem sarunu un diskusiju, bet vakara noslēgumā festivāla apmeklētājus smīdinās Politiķu cepiens.
Ar pilnu programmu un praktisko informāciju iespējams iepazīties Sarunu festivāla LAMPA mājaslapā www.festivalslampa.lv un mobilajā lietotnē. Ieeja visos festivāla pasākumos ir bez maksas.
Par Sarunu festivālu LAMPA
Sarunu festivāls LAMPA ir vieta brīvai un cieņpilnai domu apmaiņai, vērtīgām sarunām, prāta asināšanai un redzesloka paplašināšanai. Tā ir platforma visiem, kam ir, ko teikt, un visiem, kas gatavi uzklausīt. Galvenais festivāla mērķis ir stiprināt demokrātijas, diskusiju un cieņpilnu sarunu kultūru Latvijā.
Festivāla komandu veido Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, “Swedbank Latvija”, Cēsu novada pašvaldība, komunikācijas vadības aģentūra “Deep White”, reklāmas aģentūra “Armadillo”, British Council pārstāvniecība Latvijā un Apvienotās Karalistes Ārlietu ministrija, fonds AUGT, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Rīgā.
Festivāla norisi atbalsta: Sabiedrības integrācijas fonds un Valsts kultūrkapitāla fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, Robert Bosch Stiftung un uzņēmumi “Latvijas Finieris”, “LMT grupa”, “Enefit”, “DNB Bank ASA” Latvijas filiāle, “SCHWENK Latvija”, “ZAAO”, “Coca-Cola Baltics”, “Ignitis Group”, “Adaptive”, “Vindr”, “Unisend Latvija”, “Fazer” un “Latvijas valsts meži”.