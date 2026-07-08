Ekrānuzņēmumi no multfilmām

TESTS. Ja atpazīsi vismaz 9 leģendāro multfilmu varoņus, tev noteikti ir pāri 30 un tu zini, kas ir īsta bērnība 0

kokteilis.lv

Mūsdienās bērniem ir “YouTube” un citas platformas, kur skatīties animācijas filmas, bet vēl pirms aptuveni 20 gadiem bērni multfilmas skatījās tieši tad, kad tās rādīja pa TV. Tās nevarēja patīt atpakaļ vai uzlikt uz pauzes. Ja nokavēji sākumu, jo pārāk ilgi spēlējies pagalmā, bija jāgaida nākamā sērija.

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Šajā testā apkopoti 20.gs. beigu un 21.gs. sākuma multfilmu varoņi. Vai vēl atceries viņu vārdus?

Kā sauc šo multfilmas varoni?

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