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Šajos mēnešos dzimušajiem dzīvē veicas biežāk! 8 īpašības, kas viņus atšķir no citiem 0

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kokteilis.lv
8:24, 13. jūlijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Vai dzimšanas mēnesis var ietekmēt cilvēka raksturu? Zinātnieku vidū par to joprojām nav vienprātības, tomēr daļa pētnieku un psihologu uzskata, ka gadalaiks, kurā cilvēks nāk pasaulē, var būt saistīts ar noteiktām personības iezīmēm. Savukārt astrologi norāda, ka cilvēkiem, kuri dzimuši vasarā un agrā rudenī, bieži piemīt īpašības, kas palīdz vieglāk veidot attiecības, pārvarēt grūtības un sasniegt savus mērķus.

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