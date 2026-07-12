Onkologs nosauc lietas, kas var palielināt vēža risku: dažas no tām atrodamas gandrīz katrā virtuvē 0
Ikdienā mēs bieži nepievēršam uzmanību sadzīves priekšmetiem un paradumiem, kas ilgtermiņā var ietekmēt veselību. Lai gan neviens atsevišķs priekšmets pats par sevi neizraisa vēzi, vairāku riska faktoru kombinācija var palielināt iespēju saslimt ar onkoloģiskām slimībām.
Par to izdevumam Mirror stāsta vadošais onkologs un Protonu terapijas centra medicīnas direktors doktors Irži Kubešs. Viņš uzsver, ka vēža profilakse nesākas ar vienu lielu dzīvesveida maiņu, bet gan ar daudziem nelieliem ikdienas lēmumiem.
“Cilvēki bieži domā, ka vēža profilakse nozīmē vienu radikālu dzīvesveida maiņu, taču patiesībā tā sastāv no daudziem nelieliem, gudriem lēmumiem, kuru ietekme laika gaitā uzkrājas. Mēs nevaram pilnībā novērst vēža risku, taču varam samazināt izvairāmos riska faktorus un ik dienu izvēlēties veselīgāku dzīvesveidu,” norāda speciālists.
Lūk, kurām lietām un paradumiem ārsts iesaka pievērst īpašu uzmanību.