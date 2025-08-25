Vai karš Ukrainā jau būtu beidzies, ja par ASV prezidenti būtu kļuvusi Kamala Harisa? 0
Kad 2024. gada vēlēšanās par ASV prezidenta kandidātiem tika izvirzīti Džo Baidens un Donalds Tramps, daudzi politikas vērotāji pieļāva arī scenāriju, ka Baidens varētu atkāpties, dodot iespēju startēt toreizējai viceprezidentei Kamalai Harisai – šis scenārijs arī piepildījās. Šodien arvien biežāk tiek uzdots spekulatīvs, bet interesants jautājums – kā karš Ukrainā būtu attīstījies, ja Harisa būtu kļuvusi par Baltā nama saimnieci?
Harisas ārpolitikas stils
Kamala Harisa, būdama viceprezidente, jau vairākkārt demonstrējusi stingru atbalstu Ukrainai. Viņas retorikā dominē uzsvars uz demokrātijas aizstāvību un Krievijas agresijas nepieļaušanu. Atšķirībā no Baidena, kurš bieži piekopj pragmatisku un piesardzīgu diplomātiju, Harisa ir pazīstama ar tiešākiem izteikumiem un lielāku gatavību kritizēt autoritārus režīmus. Tas varētu nozīmēt, ka viņa prezidentes amatā būtu virzījusi aktīvāku politiku, lai paātrinātu palīdzību Ukrainai.
Potenciālie scenāriji
Ātrāka un lielāka militārā palīdzība.
Harisa, iespējams, būtu spiedusi pieņemt lēmumus ātrāk un izlēmīgāk, īpaši attiecībā uz modernajiem ieročiem un gaisa aizsardzību. Tas teorētiski varētu paātrināt Ukrainas spēju atgūt okupētās teritorijas.
Spēcīgāks spiediens uz sabiedrotajiem.
Viņa būtu varējusi agresīvāk pieprasīt Eiropas valstīm palielināt finansējumu un militāro palīdzību, lai izvairītos no noguruma sindroma sabiedrībā.
Grūtāka komunikācija ar Maskavu.
Harisa nav pazīstama ar vēlmi meklēt kompromisus ar autoritāriem līderiem, kas varētu nozīmēt mazāk diplomātisku kontaktu ar Kremli un lielāku konfrontāciju. Tas vienlaikus varētu paātrināt kara beigas vai, tieši otrādi, padarīt konfliktu ilgāku.
Vai karš būtu beidzies?
Šeit jāsaka atklāti – neviena ASV prezidenta maiņa pati par sevi nevarētu garantēt kara beigas. Karu Ukrainā galvenokārt nosaka Krievijas stratēģiskie mērķi un gatavība tos mainīt. Lai gan Harisa, iespējams, būtu virzījusi ātrāku un izlēmīgāku atbalstu Kijivai, tas nebūt nenozīmē, ka Vladimirs Putins būtu gatavs atteikties no saviem plāniem.
Kamala Harisa kā prezidente, visticamāk, būtu atbalstījusi Ukrainu tikpat vai pat vēl spēcīgāk nekā Donalds Tramps. Tas varētu paātrināt noteiktus kara posmus un Ukrainas bruņoto spēku spējas, taču nav drošu pazīmju, ka karš jau būtu beidzies. Lielākā atšķirība būtu tonī – Harisa, iespējams, padarītu ASV ārpolitiku asāku un mazāk diplomātiski piesardzīgu.