Vai par VID programmatūru un tās drošību atbild uzņēmums, kas “reģistrēts Bermudu salās”? Bažas apstiprinās… Ieteikt







Novembrī, viesojoties TV24 raidījumā “Preses klubs”, interesantu atziņu paudis Rihards Kols, Eiropas Parlamenta deputāts (NA), EP Ārlietu komitejas Eiropas Konservatīvo un reformistu grupas koordinatora vietnieks.

Reklāma Reklāma

Komentējot situāciju par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izsūtītajām vēstulēm iedzīvotājiem par būtiskām neatbilstībām viņu kontos, viņš pauda, ka daļēji tās esot problēmas VID IT sistēmā, kā arī to, ka patiesībā tiekot runāts, ka VID IT sistēmas uztur ārpakalpojumu uzņēmums.

Viņš atklāj, ka šie VID paziņojumi, ka pārskaitījumos ir kādas nepilnības un neprecizitātes, vēsta par kļūdām sistēmā. “IT sistēmā ir problēmas un šeit es atļaušos aktualizēt to, ko es esmu runājis. Mūsu sistēmas nodrošinājums ir VID ārpakalpojums. Šo ārpakalpojumu nodrošina 3. valstī dibināts uzņēmums. Es nezinu, vai joprojām tas tā ir, bet kādreiz uzņēmums, kas nodrošināja EDS sistēmas izveidi, bija Bermudu salās reģistrēts. Vai vēl joprojām VID sistēmas uzturēšana tiek veikta kā ārpakalpojums? Tas ir mūsu drošības risks, tā ir nodokļu maksātāju informācija,” Kols norāda.

LA.LV ieinteresēja šis jautājums, tāpēc sazinājāmies ar VID, jautājot, vai šie Riharda Kola apgalvojumi varētu atbilst realitātei.

VID skaidro: “Mūsdienās programmatūras izstrāde ārpakalpojumā ir plaši izplatīta prakse. VID informācijas sistēmu uzturēšanā un pilnveidošanā tiek iesaistīti ārpakalpojumu sniedzēji, attiecīgie līgumi ar kuriem tiek noslēgti iepirkuma procedūras rezultātā. Iepirkuma procesā tiek veikta gan uzņēmumu, gan to speciālistu izvērtēšana, t.sk. attiecībā uz atbilstību drošības prasībām un standartiem, kā arī tiek pārbaudīts sankciju saraksts. Pie tam, šo izvērtēšanu veic ne tikai VID iepirkumu komisija, bet citas Latvijas drošības iestādes.

Tāpat jāņem vērā, ka ārpakalpojumā ir informācijas sistēmu izstrāde, savukārt sistēmu ekspluatāciju nodrošina pats VID.

Papildus pašu spēkiem, kā arī, piesaistot neatkarīgos ekspertus, regulāri tiek veikti VID informācijas sistēmu drošības auditi, drošības risku izvērtēšana un citi pasākumi kiberdrošības jomā.”