VIDEO. Latvijas dabā sastopams gliemezis ar šokējošu noslēpumu – lūk, kas patiesībā notiek 0

20:10, 23. augusts 2025
Video redzams gliemezis, kurā iemājojis parazitējošs trematods “Leucochloridium paradoxum”.

Šie parazīti izmanto gliemezi kā starpsaimnieku, jo to gala saimnieks ir putns. Trematoda kāpuri mēģina piesaistīt putna uzmanību, gliemezis pulsē un kustas atklātākās vietās, tādējādi kļūstot vieglāk pamanāms.

Parazīta plāns ir precīzs: putns apēd gliemezi, parazīti putna gremošanas traktā sapārojas un izdēj olas. Olas nonāk dabā ar putna fekālijām, un tās apēd citi gliemeži, turpinot ciklu.

Šie gliemeži ar trematodu Latvijā nav nekas svešs. Vērīgi dabas novērotāji tos var sastapt, īpaši vērojot gliemežu uzvedību atklātās vietās. Tas ir neparasts un reizēm šokējošs piemērs, kā daba izmanto savus starpsaimniekus.

