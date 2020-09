Linda Dombrovska un Oskars Treilihs sarunājas ar mednieku un šaušanas sporta entuziastu Gati Panavu par to, vai šaušanas treniņi palīdz medībās. Par dažādām šaušanas disciplīnām, par to, cik bieži treniņi būtu nepieciešami, vai tas ir ļoti dārgi, kāda jēga medniekiem no sporta sacensībām. Tāpat diskusija par to, kā gāja pasākumā “Vienoti Latvijai!”, kurā piedalījās gan Oskars, gan Gatis.

Papildus rubrikā “Lindas fakti” par pirmo latvieti, kurš ieguva olimpisko medaļu 1912. gadā, kā arī par to, ka Vācijā konstatēts pirmais Āfrikas cūku mēra gadījums, mazliet par pīļu medībām un to, kā un kāpēc ar āmuru sist pa optisko tēmēkli.

