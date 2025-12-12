“Sākam deklarēties Saeimā!” Sieviete sašutusi par absurdu – saņemot rēķinu, atklājas, ka viņas dzīvoklī deklarējušies “kaut kādi indieši” 0
“Kā tā var gadīties, ka jebkurš var piereģistrēties manā dzīvoklī un man pēc tam par to jāmaksā?” vietnē “TikTok” vaicā Santa, kura pie atklāsmes par diviem svešiniekiem viņas mājoklī nonākusi, saņemot 20 eiro lielāku rēķinu par atkritumu apsaimniekošanu.
“Kad sākām skatīties, pēc vārdiem izskatās, ka kaut kādi indieši,” video atklāj sieviete un uzsver, ka šos cilvēkus nezina.
“Viņiem nav nekāda tiesiska pamata, bet mums rēķinā ir jāmaksā par ekstra diviem cilvēkiem. Kā tas var būt, ka nav kaut kādu soļu, lai pārbaudītu, vai tas cilvēks vispār drīkst piereģistrēties?” viņa ir sašutuma pilna.
Sieviete atklāj, ka Nīderlandē, kur kādreiz dzīvojusi, reģistrēties ir vesela epopeja.
Viņa spriež: “Nākamreiz man varbūt kaut kādi 10 cilvēki piereģistrēsies, un es to uzzināšu tikai tad, kad man atkal atnāks rēķins…”
Vairāki cilvēki komentāros min, ka līdzīga situācija esot piedzīvota arī viņu mājās, kur kāds svešinieks “pēkšņi” parādījies reģistros. Ne viens vien aicina uz masveida atbildes akciju, piemēram, reģistrēties deputātu īpašumos, lai problēma tiktu atrisināta nedēļas laikā.
Tikmēr daļa komentētāju šo gadījumu uztver ar ironiju, bet kāds jau aicina sākt deklarēties Saeimā.
Jau iepriekš esam vēstījuši par absurdo situāciju ar nepamatotu deklarēšanos svešos īpašumos, aicinot cilvēkus pārbaudīt, vai viņu dzīvokļos un mājās gadījumā nedzīvo kāda Valērija vai kāds Andrejs.
Tāpat, sazinoties ar Iekšlietu ministriju, noskaidrojām, ka šobrīd tiek strādāts pie dzīvesvietas deklarēšanas sistēmas uzlabojumiem.
