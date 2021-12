Foto: ZumaPress/Scanpix/LETA

Vai Ventspils un Madonas novados joprojām augstākā saslimstība ar Covid-19 Latvijā?







Augstākais saslimstības līmenis ar Covid-19 Latvijā joprojām ir Ventspils un Madonas novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Savukārt Rīgā pirmo reizi kopš novembra beigām atkal reģistrēti vairāk nekā 4000 saslimušo, kuri ar Covid-19 inficējušies pēdējo 14 dienu laikā.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir pieaugusi līdz 540,9 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Ventspils novadā saslimstības līmenis aizvadītās dienas laikā ir pieaudzis no 881,5 līdz 909,3 gadījumiem, bet Madonas novadā pakāpies no 808,6 līdz 819 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, liecina aģentūras LETA aprēķini.

Kopumā vidējais saslimstības līmenis valstī tiek pārsniegts 14 pašvaldībās un bez minētajiem novadiem tas augstāks ir arī Ķekavas un Mārupes novadā, Ventspilī, Ādažu novadā, Liepājā, Ropažu un Salaspils novadā, Rīgā, Jelgavā, Dienvidkurzemes un Valmieras novadā, kā arī Jūrmalā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem 1329 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 38% jeb 498 ir reģistrēti Rīgā.

Liepājā vakar ir atklāti 50 jauni saslimušie, Ķekavas novadā – 44, Valmieras novadā – 36, Daugavpilī, Jelgavā, Jūrmalā un Madonas novadā – katrā 35, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits. Tikai nelielajā Varakļānu novadā nav reģistrēts neviens jauns saslimušais.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā – 4051, turklāt tas pirmo reizi kopš novembra beigām atkal ir pārsniedzis 4000 gadījumu robežu, Liepājā – 474, Daugavpilī – 364, Jelgavā – 354, Valmieras novadā – 299, Ogres novadā – 293, bet Jūrmalā – 290 iedzīvotāji.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 294 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 231 – vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 164 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Pēdējo divu nedēļu laikā saslimušo kopskaits vislielākais ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem – 2023 saslimušie.