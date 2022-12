Slēpotājs “Riekstukalna” trasē Baldonē. Foto-LETA

Vairākas slēpošanas trases atkušņa dēļ slēgtas, bet citās izmaiņas darba laikā svētkos







Atsevišķas slēpošanas trases atkušņa dēļ slēgtas, savukārt citās veiktas izmaiņas Ziemassvētku brīvdienu darba laikā, apkopoja aģentūra LETA.

Saskaņā ar oficiālajās uzņēmumu tīmekļvietnēs publiskoto informāciju, patlaban uz laiku slēgta trase “Rāmkalnos”.

Tikmēr “Kamparkalna” tīmekļvietnē norādīts, ka, ņemot vērā, ka laika prognozes var mainīties, informācija par turpmāko darba laiku sekos. Pašlaik plānots, ka 24.decembrī “Kamparkalns” strādās no plkst.12 līdz 17, bet 25.decembrī – no plkst.10 līdz 22.

Publiskotā informācija liecina, ka “Reiņa trase” 24.decembrī strādās no plkst.10 līdz 16, bet 25.decembrī – no plkst.10 līdz 19.

“Milzkalns” tīmekļvietnē uzskaitīts, ka 24.decembrī tā darba laiks būs no plkst.10 līdz 17, 25.decembrī no plkst.11 līdz 22, bet 26.decembrī “Milzkalns” strādās no plkst.10 līdz 21.

Tikmēr “Riekstukalns” 24.decembrī cer strādāt no plkst.9 līdz 18, kamēr svētdienā, 25.decembrī, tas būs atvērts no plkst.11 līdz 22.

Slēpošanas un atpūtas parks “Ozolkalns” strādās no plkst.10 līdz 18, savukārt svētdien – no plkst.11 līdz 20.